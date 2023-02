Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, avete fatto le prove generali per una grande rappresentazione d’amore, prevista per lunedì? Siamo già arrivati al mese dei Pesci, segno con cui nasce spesso un rapporto segreto e profondo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete resistito alla continua pressione di Sole e di Saturno. Ora resta ancora il fastidio di Mercurio, ma l’orizzonte è già illuminato da stelle brillanti. Si nasce amanti come si nasce mariti, le stelle rispondono ad entrambe le inclinazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, sistemate quello che si può sistemare in un solo fine settimana, forti di una generosa protezione lunare in Acquario, insieme con Saturno e Mercurio. Lunedì 20 l’atmosfera cambia.

Cancro



Cari Cancro, è sempre un segnale positivo, per voi, quando il Sole e altri corpi celesti passano nei Pesci. Ieri è iniziata la stagione di Nettuno, Saturno, Mercurio, Urano. Improvvisamente vi trovate nel vortice delle novità nell’ambiente professionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 febbraio 2023), da domani, lunedì 20 febbraio, Sole e Luna nuova in Pesci vi aiuteranno a bruciare i concorrenti con uno scatto felino. Avete territori da conquistare. È proprio Saturno, “nemico” degli ultimi 3 anni, ad assicurarvi che arriverete in porto da condottieri.

Vergine

Cari Vergine, la vita è sogno? Quando il Sole transita in Pesci, specie in questi anni con Nettuno in quel segno, la sensazione è proprio questa. Luna come sogno. Venere ritorna amica, Marte mette alla prova gli amanti.

Bilancia

Cari Bilancia, avete una bella fama e passate per essere persone gentili, amabili, pronte ad aiutare. Ora, nel mese dei Pesci, che inizia sabato 18, e con la Luna nuova del 20, cominciate a pensare un po’ più a voi stessi. Non vi resta che il compito solitario di trovare pace. Un bacio non risolve molto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, va bene che a Carnevale ogni scherzo vale, come siamo soliti dire, ma ci sono persone che da troppo tempo giocano con voi… La vita con Saturno in aspetto critico non è mai facile, ma presto sarà nel segno dei Pesci.

Sagittario

Cari Sagittario, inizia uno scenario astrale inedito (che vi sarà chiaro in marzo) con effetti rinnovativi immediati. Non si parla solo di lavoro e di altre questione pratiche, ma se pensate che sia questa l’urgenza del momento, affrontatela subito dato che c’è Luna in Acquario…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le stelle premiano il lato umano del vostro carattere, quella “bontà d’animo” che esce bene allo scoperto nel mese dei Pesci. È il terzo mese dell’inverno, che quest’anno presenta una novità che vi farà felici: Saturno, vostra guida zodiacale, sarà in diretta con voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 febbraio 2023), che mese che state vivendo! Il Sole è appena uscito dal segno, ma vi restano, guardiani del patrimonio e del vostro adorato amore, Mercurio e Saturno. Dato che ci sarà nel cielo pure la Luna di febbraio, perché non sposarvi subito?

Pesci

Cari Pesci, momento epocale, però i grandi protagonisti siete voi. La Luna nuova del 20 vi imbarca subito su una nave di lusso per una prima crociera. Auguri!