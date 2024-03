Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, eccezionale fine settimana attende coloro che desiderano trascorrere momenti tranquilli con il proprio partner. Approfittate della graziosa influenza di Venere per organizzare un fine settimana romantico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi condurrà sulla strada dell’eleganza e vi aiuterà a perfezionare le vostre arti seduttive.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate serenità nella vostra vita affettiva. Se avete recentemente risolto tensioni nella vostra relazione, potrete consolidare il vostro legame senza ostacoli. Il vostro matrimonio promette stabilità durante il fine settimana.

Cancro

Cari Cancro, i single di questo segno, che sognano ancora l’amore, potrebbero trovarsi in situazioni delicate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, due pianeti benefici influenzeranno la vostra vita sentimentale. Giove vi aiuterà a trovare armonia con il vostro partner, mentre Venere potrebbe portare incontri romantici per i single.

Vergine

Cari Vergine, la fortuna sorride ai matrimoni in questo periodo. Un fine settimana rilassato e romantico vi attende, con un’armoniosa intesa sia mentale sia fisica con il vostro partner.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi spingerà a rinnovare il dialogo nella vostra relazione, specialmente se è stagnante da tempo. Parlate, parlate e parlate. Dovete chiarire i vari punti in ballo. Basta tergiversare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le relazioni coniugali rivivranno momenti di complicità e gioia. Anche i single potrebbero vivere un fine settimana piacevole, socializzando e incontrando persone interessanti.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra vita sentimentale potrebbe sembrarvi confusa in questo periodo, ma è importante essere trasparenti con il vostro partner. Parlate chiaro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, possibili tensioni familiari saranno superate grazie alla vostra determinazione. Per i single, incontri inaspettati potrebbero portare cambiamenti significativi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 marzo 2024), grazie a Venere, le vostre relazioni saranno vivaci e sensuali. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale…

Pesci

Cari Pesci, rompete il silenzio che minaccia di interferire con la vostra comunicazione di coppia. Tenersi tutto dentro non serve a nulla. Solo a peggiorare la situazione.