Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 gennaio 2021:

Ariete

La congiunzione astrale è favorevole e vi permette di essere ambiziosi. Le occasioni in questo periodo non mancano e bisogna saperle cogliere. Non abbiate paura di sognare: tutto è possibile.

Toro

Dopo una settimana impegnativa e in salita, piena di impegni su tanti fronti, è arrivato il momento di prendervi tempo per voi stessi. Al bando lo stress: usate la domenica per ricaricare le pile in vista di una nuova settimana.

Gemelli

Cominciate ad essere nervosi e a volte intrattabili. Le restrizioni cominciano a spazientirvi, vorreste fare tante cose ma non potete. Forse è meglio pensare di rilassarsi, guardare dentro voi stessi e cercare la calma interiore.

Cancro



Le stelle non vanno a vostro favore oggi e non vi consentono di rilassarvi come vorreste. Alcune questioni in sospeso dovranno essere risolte, e non vi permetteranno di passare una giornata in totale relax. Niente paura, da domani le cose miglioreranno.

Leone

In amore vi sentite insicuri, avete timore che il vostro partner non vi sia fedele. Recuperate la fiducia nell’altro e la sicurezza in voi stessi, e vedrete che le cose volgeranno al meglio e tornerà la serenità.

Vergine

Sarà una giornata con alcuni scombussolamenti emotivi, ma non dovete farvi prendere dall’impazienza. Mantenete la calma e rimandate le decisioni che possono essere rimandate, aspettando momenti di maggiore stabilità emotiva.

Bilancia

Riuscite a trasmettere agli altri brillantezza e un senso di positività: questo vi permette di avere successo e di essere molto ricercati. Non concedetevi però a tutti, cercate di capire chi merita veramente il vostro tempo.

Scorpione

Giornata in cui potrebbero accadere cose strane e inaspettate, come il ritorno di amori o amicizie che non si facevano vive da tempo. Sarà una domenica quasi da film, in cui i veri protagonisti dovrete essere proprio voi.

Sagittario

Giusto far leva sulla vostra forza e il vostro coraggio, ma ogni tanto dovete capire che è giusto fermarsi e rilassarsi, o potreste finire per stressarvi troppo. Fate una cosa per volta e date tempo al tempo.

Capricorno

Non è il momento dell’orgoglio e di cercare di avere ragione su tutto. Nelle discussioni, in famiglia come col partner, cercate l’armonia e l’accordo.

Acquario

Giornata in cui dovete cercare di soddisfare la vostra voglia di prendervi cura di voi stessi: rilassatevi, ascoltate la vostra interiorità, fate esercizio fisico, passate la domenica in modo leggero e anche la prossima settimana inizierà nel migliore dei modi.

Pesci

Venere vi invia segnali che preludono a incontri romantici e a nuove amicizie. Sfruttate l’occasione, aprite le porte a chi si avvicina a voi senza ritrosie. E’ il momento di osare, potreste raccogliere bei frutti.

