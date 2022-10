Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, qualcuno vi proporrà un piano che vi sorprenderà e la cosa migliore che potete fare è lasciarvi andare e godervi la giornata. Ciò sarà utile per aiutarvi a sentire più vitalità e rendere l’umore molto più positivo. Vedrete le cose con ottimismo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un transito mette in crisi istituzioni e loro rappresentanti, ma l’aspetto Sole contro Plutone, per voi, avrà effetti positivi nel lavoro. La domenica parte con la presenza di Luna nel campo degli incontri, tenera, sensibile. La forza dei ricordi riportano alla memoria una persona, un periodo della vita e la commozione vi fa comprendere i problemi altrui.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Pesci non deve farvi distrarre dall’obiettivo, professionale o amoroso, che vi siete imposti di raggiungere entro la fine del mese, finché avete Marte in Bilancia. Per voi, questo aspetto è straordinario per il lato passionale del vostro matrimonio o del rapporto libero che avete, ma non dimenticate che Giove insiste sul matrimonio.

Cancro



Cari Cancro, evitate qualsiasi scontro con autorità, non avete neanche la solita grinta per trattare cose importanti, tipo finanze. Splendida Luna ma in Pesci potete viverla come aiuto in questioni farmacologiche vista la congiunzione con Nettuno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 ottobre 2022), dovrete stare attenti e essere pazienti, perché sarà una giornata piena di tensioni. La serata sarà particolarmente nervosa. Cercate di mantenere la calma.

Vergine

Cari Vergine, saranno due giornate eccellenti. La Luna sarà in ottimo aspetto e vi donerà vitalità e voglia di amare. Sia i nati in Vergine single che quelli in coppia vivranno un weekend emozionante e speciale.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi Mercurio in Scorpione favorirà soprattutto i commercianti. Non siate ansiosi, le opportunità che vi sfuggiranno per mancanza di tempo si ripresenteranno nei prossimi giorni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le energie fisiche sono un po’ basse, ma c’è un bel fermento mentale: nascono idee originali, il lavoro continua a essere punto fermo nel vostro oroscopo, non vi dispiace il tocco sognante che aggiunge Luna-Pesci, devota al romantico Nettuno. Insistete con un sogno d’amore. Concentratevi anche sui progetti della prossima settimana che porterà novità astrali importanti e positive. Sole da voi sabato.

Sagittario

Cari Sagittario, successo e schiarite economiche non sono sufficienti per farvi stare tranquilli. Luna-Pesci dice che siete pure oggi in una sorta di lotta emotiva con qualcuno: coniuge? Figli? Faticate troppo e mancate d’astuzia, lanciate sfide non necessarie.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’aspetto che nasce oggi tra il vostro Plutone e Sole in Bilancia non è solo affar vostro. È un transito sinonimo di autorità, persone con posti in vista nelle istituzioni, quindi trattasi di successo o lotta per ottenerlo. In amore siete addolciti da Luna-Pesci, una vacanza vi rimette in forze dopo la pressione di Marte, preparatevi alla Luna piena.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 ottobre 2022), per voi si apre un bivio: una strada comoda ma limitante, l’altra un po’ scomoda ma più originale e alla fine più produttiva. Vale la pena affrontare qualche rischio, anche per dare soddisfazione a Marte che vi vorrebbe battaglieri e appassionati. La settimana prossima, entro sabato, dovete giocarvi una grande partita.

Pesci

Cari Pesci, Venere crea momenti di tensione ma fa avanzare spediti sulla strada del successo. Arriverete al mare aperto. Auguri. Dovete solo rimboccarvi le maniche e dare il massimo, non rimarrete delusi.