Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 giugno 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete questa domenica dedicatela alle passeggiate, meditazione, al relax e vi accorgerete di trarne benefici. Non sfogate le emozioni represse con il cibo, fate tanto sesso invece.

Toro

Amici del Toro oggi andate al mare o in piscina, uscite, o se proprio non avete voglia, rimanete connessi, oggi un incontro stuzzicante farà tornare brio e desiderio di conquista.

Gemelli

Gemelli stai all’erta, non abbassare la guardia da competitor, i rivali sono pronti ad accaparrarsi la vostra posizione. Non trascurate il partner.

Cancro

Amici del Cancro, questa domenica siete super! Aperti alle novità e alle nuove storie e gli astri parlano di fuoco ardente. Qualcuno sa come conquistarvi e voi non aspettate altro che abboccare all’amo.

Leone

Amici del Leone avete tutte le carte e le armi per combattere gli avversari, sfruttate la rete di conoscenze, torneranno utili per tanti progetti. Se avete un desiderio segreto erotico non trattenetelo.

Vergine

Amici della Vergine, Venere oggi è affettuosa e protettiva e ti regala nuovi flirt intensi sul piano dell’amicizia, sia dell’amore, non rifiutate un appuntamento. Affiatamento per le coppie datate, ci sono difficoltà, ma sarete insieme per vincere.

Bilancia

Cara Bilancia, oggi siete piccanti e desiderosi di trasgressione potreste infatuarvi di una persona troppo giovane o troppo grande, cercate di essere razionali. Un antagonista darà fastidio alle coppie consolidate, tranquilli, potete batterlo.

Scorpione

Scorpione, le valigie sono pronte, cosa aspetti? Devi solo decidere con quale dei tanti pretendenti fare una fuga d’amore. Lasciate a casa la gelosia però.

Sagittario

Sagittario, oggi avrete Venere che vi regala sensualità e Marte che vi dona carica di vigore fisico, l’eros va alla grande sia nei flirt, sia nelle relazioni stabili, le litigate e la gelosia aumentano il desiderio.

Capricorno

Capricorno oggi il vostro amore e ha bisogno di voi. Vuole conferme. Rinunciate un po’ al vostro lavoro e organizzate una giornata solo per voi con finale piccante.

Acquario

Acquario, oggi stai calmo. Marte opposto diventa faticoso e non vi permette di avere energie da spendere. Rimanete in casa, dedicatevi ai lavoretti e riparazioni, dedicatevi al nido amoroso oggi.

Pesci

Che bello oroscopo quello del Pesci oggi: “Amate e siete amati, onde di emozioni talmente forti sommergono tutto il resto, uni tsunami che spazzerà via dubbi e confusione. Lasciatevi cullare, non capita spesso di innamorarsi così”.

