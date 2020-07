Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna è dalla vostra parte e vi aiuterà a trascorrere una serata piacevole. Grandi opportunità sul fronte amoroso e relazionale sono previste per i single, per cui cercate di approfittarne!

Toro

Cari Toro, oggi siete pieni di energia. Approfittate per una gita fuori porta, al mare o in campagna, che vi permetta di staccare la spina per qualche ora, in attesa di riprendere il vostro lavoro e immergervi nuovamente nella stressante quotidianità.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, oggi cercate di tenere a freno la vostra impulsività soprattutto con i vostri colleghi di lavoro. Una parola di troppo potrebbe compromettere quanto di buono fatto finora. Contate fino a 10 prima di parlare.

Cancro

Cari Cancro, non è un giornata particolarmente positiva per voi. Problemi e contrattempi sono dietro l’angolo, quindi siate prudenti. Meglio trascorrere la giornata in casa e tenersi lontani da eventuali pericoli.

Leone

Cari Leone, la fortuna vi ha dato alla testa. Oggi, infatti, potreste essere tentati dal volere tutto e subito, soprattutto in ambito lavorativo. L’audacia è un vostro punto di forza, ma meglio usare cautela: il rischio è di fare il passo più lungo della gamba.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, il cambio di Luna previsto nelle prossime ore vi procurerà molte emozioni. In voi ritornerà finalmente la voglia di rimettersi in gioco e di rischiare. Occasioni interessanti per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, meglio dire subito le cose come stanno: per voi questa sarà una giornata da dimenticare. Sarete costretti ad affrontare una spesa imprevista, ma necessaria, e la cosa potrebbe mandarvi su tutte le furie. Cercate di restare calmi.

Scorpione

Cari Scorpione, vi sentite come un leone in gabbia. Sentite che qualcuno sta ostacolando la vostra voglia di libertà. Approfittate di questa giornata per troncare i rapporti con chi vi sta “imprigionando” e spiccate il volo verso il vostro destino.

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione a non rovinare i vostri rapporti, soprattutto in amore. Il confronto fa parte di ogni relazione, ma tirare troppo la corda potrebbe essere pericoloso per il futuro del vostro rapporto.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata sarà caratterizzata dal nervosismo. Questo potrebbe provocare qualche discussione soprattutto in famiglia. Cercate di armarvi di pazienza e di diplomazia per far sì che le cose non degenerino.

Acquario

Cari Acquario, negli ultimo giorni avete ritrovato l’entusiasmo di un tempo. Ora dovete sfruttare tutta questa energia creativa per creare qualcosa di unico, che vi permetta di togliervi delle grandi soddisfazioni nelle prossime ore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, finalmente sono iniziate le vostre meritate ferie. Lasciate a casa tutti i vostri problemi irrisolti e godetevi il meritato relax. Per i single sono previste giornate molto interessanti in campo amoroso.

