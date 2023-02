Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, buon momento per problemi di lavoro. Siete entrati in una fase di trasformazione e progresso. Vi sentirete bene con voi stessi, ogni giorno un po’ meglio. Saprete come adattarvi ai cambiamenti meglio di quanto avete fatto finora.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete l’opportunità di eccellere nel lavoro. Se vi siete pentiti di non aver accettato un appuntamento e avete intenzione di chiamare questa persona, potreste essere un po’ in ritardo ma non perdete nulla provando.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro talento creativo non ha limiti. Oggi avrete questa opportunità e dovrete approfittarne perché potrebbe non ripetersi per molto tempo. Per quanto riguarda l’amore, non chiudetevi in casa aspettando che qualcuno vi sorrida.

Cancro



Cari Cancro, è probabile che voi abbiate perso qualche buona opportunità per progredire sul lavoro, o che voi abbiate litigato con un carissimo amico. Se vi sentite tristi o nostalgici ogni giorno per qualche motivo simile, dovete cambiare il chip.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 febbraio 2023), nessuno sta dicendo che è facile raggiungere la felicità… A volte dovete attraversare momenti difficili o addirittura amari. Ma se combattete quotidianamente per quello che volete, niente sembrerà troppo.

Vergine

Cari Vergine, prima di prendere una decisione su questioni che coinvolgono il posto di lavoro, usate bene la vostra testa. Non sentitevi sotto pressione e prendete il vostro tempo. È sempre meglio conoscere la realtà che vivere nell’incertezza.

Bilancia

Cari Bilancia, uscite di casa e festeggiate con il partner e con gli amici, con le persone che ne sono davvero felici. In campo economico ci sarà anche qualche esperienza positiva e potrete ottenere denaro che vi aiuterà a saldare i debiti…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, inizia a specificare di più cosa vi aspettate dal futuro. Tuttavia, cercate di non essere troppo ambiziosi, ricordate che i beni materiali da soli non vi portano felicità. A livello sentimentale, se avete un partner, durante la gioranta di oggi fate qualche gesto che faccia capire al partner quanto lo amate.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste avere l’opportunità che stavate aspettando. Nel campo sentimentale qualcuno con molta esperienza di vita vi darà consigli che saranno trascendentali ogni giorno per la vostra felicità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, buon momento per provare di nuovo una relazione che magari è andata male. Non dovete avere così tanti dubbi. Cercate di sbarazzarvi delle paure.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 febbraio 2023), state pensando troppo al recente passato. Se incontrate qualcuno che ha un’opinione contraria alla vostra, la cosa veramente intelligente è dialogare, ma dialogare davvero. Lasciate che l’altra persona presenti le sue argomentazioni.

Pesci

Cari Pesci, buon momento per iniziare un progetto, un’attività o chiudere un affare. Se avete l’opportunità di cambiare qualcosa su base giornaliera nel vostro lavoro o nella vostra vita professionale, è un argomento che oggi è molto ben esaminato, ma questo non esclude che voi vi prendiate il vostro tempo per valutarlo correttamente.