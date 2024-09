Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, questo è un periodo caratterizzato da una certa scontrosità e da una cattiva armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo clima di tensione rischia di rovinare i rapporti con le persone che vi circondano. Cercate di agire con saggezza e prudenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete una grande energia in corpo che dovrete cercare di sfruttare al meglio per cercare di togliervi delle belle soddisfazioni, soprattutto a livello lavorativo. Magari questo non sarà un periodo fortunato anche perché non avete stelle favorevoli che possano darvi una mano d’aiuto, ma grazie alla vostra saggezza e al vostro intuito riuscirete a risolvere a testa alta i vostri problemi quotidiani.

Gemelli

Cari Gemelli, forse in amore qualcosa non sta andando per il verso giusto e questo vale soprattutto per quelle coppie che si trascinano ormai da tempo. Forse è venuto il momento di un chiarimento definitivo per capire cosa fare in futuro.

Cancro

Cari Cancro, sarete molto abili soprattutto dal punto di vista comunicativo e questo vi aiuterà ad allargare la cerchia delle vostre amicizie e ad avere successo anche nel lavoro. Forse in amore non state vivendo una fase positiva, ma si tratta solo di un momento passeggero che richiederà un po’ di pazienza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 settembre 2024), la vostra compatibilità con gli altri è al top in questo momento. Siete particolarmente attraenti e affabili e questo vi aiuterà a fare nuove amicizie o a stringere nuove alleanze nel lavoro. Dovreste cercare di curare maggiormente la vostra salute anche per poter essere sempre in piena forma e dare il massimo dal punto di vista professionale.

Vergine

Cari Vergine, ci sono evidenti difficoltà che riguardano il lavoro e l’amore ma questo non dovrà scoraggiarvi. Anzi, dovrà diventare un ulteriore stimolo per crescere e per capire come risolvere determinati problemi una volta per tutte. Anche se ci sarà qualche piccolo contrattempo, le vostre finanze non sono a rischio.

Bilancia

Cari Bilancia, si verificheranno ben presto delle situazioni che metteranno alla prova le vostre capacità e il vostro talento. Dovrete cercare di farvi trovare preparati e di non farvi cogliere di sorpresa. In amore qualche piccolo ostacolo potrebbe complicarvi i piani nel corso del weekend.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal punto di vista dell’adattabilità e della comunicazione state vivendo una fase molto brillante. Il vostro spirito avventuroso necessiterà di essere messo alla prova nel corso del vostro weekend. Cercate di non rinunciare ad un invito o ad una gita fuori porta, per allargare i vostri orizzonti e vivere in armonia con voi stessi e con la natura.

Sagittario

Cari Sagittario, è in arrivo una nuova fase brillante soprattutto per quanto riguarda la carriera ed il lavoro. Tutto ciò non dovrà essere motivo di entusiasmo ma dovrà spronarvi a fare di più e a mettere in campo il vostro talento, anche perché le sfide che vi attendono saranno molto probanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se è vero che in questo periodo siete molto creativi, non si può non menzionare la poca fortuna che vi sta accompagnando in questa fase della vostra vita. Non tutto sta girando per il verso giusto e questo vi fa sentire un po’ precari e disorientati. Il vostro intuito vi aiuterà a prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 settembre 2024), in amore e nel lavoro vi sentite un po’ precari in questo momento, colpa anche di queste stelle capricciose che stanno turbando il vostro equilibrio interiore. La fortuna però sembra girare dalla vostra parte anche perchè avete stelle che agevoleranno alcune situazioni e vi regaleranno nuove certezze.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento siete particolarmente abili ed efficaci dal punto di vista della comunicazione e questo vi aiuterà ad apparire affascinanti e concreti agli occhi degli altri. La vostra creatività e la vostra saggezza innata, vi aiuteranno a superare alcuni ostacoli e ad uscire vincitori da una disputa.