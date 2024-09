Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, possibile qualche sorpresa indigesta. Anche dal punto di vista finanziario state attraversando una fase di alti e bassi. Forse sarebbe meglio evitare in questa fase delle scelte azzardate…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bisognerebbe cercare di evitare rischi che potrebbero risultare davvero inutili. Dovreste cercare di comunicare con il vostro partner in modo sincero e leale senza sotterfugi.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa fase della vostra vita potreste andare incontro a qualche piccola difficoltà dal punto di vista finanziario. Sarebbe meglio concentrarsi maggiormente sul lavoro.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete fare attenzione soprattutto se c’è qualche piccolo problema di salute che vi affligge. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete stare attenti ai tanti alti e bassi che potrebbero farvi perdere la pazienza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 settembre 2024), in questo momento ci sono degli alti e bassi da affrontare soprattutto sul piano lavorativo. Dovrete cercare di avere un po’ più di pazienza, evitando di smarrire la bussola se qualcosa non dovesse andare secondo i vostri piani.

Vergine

Cari Vergine, forse sarebbe meglio mettere al primo posto la salute in questo momento, evitando di strapazzarvi troppo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualcosa in più da fare rispetto al solito e questo non vi aiuterà a rilassarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro richiederà un extra dal punto di vista dell’impegno e del tempo. Ma questo non vi spaventa affatto. Anche se dal punto di vista finanziario avete conosciuto dei tempi migliori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal punto di vista delle energie siete sicuramente al top in questo momento della vostra vita. La fortuna non vi mancherà.

Sagittario

Cari Sagittario, sul versante sentimentale soffiano venti di burrasca. Servirà un certo equilibrio e grande maturità per gestire alcune asperità che si sono accumulate nei giorni scorsi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non si può dire che la fortuna sia dalla vostra parte in questo momento. Alcune situazioni spinose potrebbero rendere il vostro fine settimana alquanto agitato e insidioso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 settembre 2024), sono in arrivo delle spese impreviste che potrebbero mettervi in grande difficoltà. Non è questo il momento di azzardare dal punto di vista finanziario.

Pesci

Cari Pesci, anche se siete al top dal punto di vista comunicato, non si può dire che la fortuna sia dalla vostra parte in questi giorni. L’amore sta attraversando una fase altalenante.