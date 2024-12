Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva con ottime opportunità sul lavoro. L’armonia in amore è in crescita e favorisce i dialoghi sinceri, aiutando a riportare la calma laddove c’era una tempesta… Pianificate con calma nuovi progetti​!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sfide professionali vi stimolano a dare il meglio ma attenzione, allo stesso tempo, a piccole tensioni in amore che richiederanno pazienza e ascolto. Occhio alle finanze, non è tempo di spese impreviste.

Gemelli

Cari Gemelli, state spiccando nel lavoro (o lo farete molto presto) grazie alla comunicazione efficace. Nuove amicizie arricchiscono la vostra vita, non disdegnate incontri e occasioni di uscita ma non trascurate nemmeno il riposo perché ne avete bisogno.

Cancro

Cari Cancro, progetti personali in primo piano, pensate a voi stessi e concentratevi su ciò che state facendo. In amore è il momento di chiarire i dubbi per rinforzare il legame. Siate un supporto per chi vi circonda!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 dicembre 2024), collaborazioni lavorative proficue “colorano” questa giornata e tutto il resto della settimana, magari anche l’intero mese di dicembre per i più fortunati. In amore la passione si riaccende, organizzate qualcosa di carino con il partner o accettate una notte di fuoco!

Vergine

Cari Vergine, alcune questioni economiche richiedono attenzione, non sottovalutatele e affrontatele il prima possibile per evitare problemi o affanni. Il sostegno di una persona cara sarà prezioso. Lasciate spazio anche allo svago!

Bilancia

Cari Bilancia, decisioni importanti all’orizzonte, è tempo di fare una scelta e tra pochissimo non si potrà più rimandare! L’intesa in amore cresce sempre di più, sfruttate il momento nella miglior maniera possibile. Un incontro inatteso potrebbe sorprendervi​…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra energia è in crescita vi aiuterà a superare le sfide che vi attendono. In amore c’è qualcosa da sistemare, il dialogo (come sempre) è l’arma migliore! Curate il benessere fisico e mentale.

Sagittario

Cari Sagittario, in arrivo (se non è già arrivata) un’opportunità di cambiamenti positivi. In amore apritevi a nuove esperienze, soprattutto se volete cambiare qualcosa di un rapporto o se avete deciso di mettervi qualcuno a fianco. Investite nelle vostre ambizioni​!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il successo sarà a portata di mano se continuerete ad impegnarvi costantemente! Avete trovato una stabilità, soprattutto emotiva e sentimentale, e questo è molto importante. Sul lavoro cercate nuove strategie di miglioramento!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 dicembre 2024), nuove opportunità all’orizzonte, come per gli amici del Sagittario. In amore dovrete trovare un equilibrio tra libertà e impegno ma dovrete anche essere bravi a “prendere il toro per le corna” e maneggiare un imprevisto fastidioso.

Pesci

Cari Pesci, la creatività è al top, soprattutto nel lavoro, e avrete fiumi di idee! In amore, invece, sviluppi inaspettati porteranno a belle emozioni e qualcuno potrebbe decidere di dichiararsi (o magari sarà il “destinatario” di una dichiarazione d’amore). Dedicate più tempo a voi stessi!