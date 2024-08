Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 31 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, il lavoro vi sta sottraendo tutte le energie che avete a disposizione. In questa fase, non cercate di risolvere dei problemi sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, trascorrerete una serata romantica con la persona amata. Molte coppie affiatate dovrebbero comunque cercare di sorprendere l’altro quando è possibile. I single avranno la possibilità di conoscere nuove persone e fare incontri interessanti.

Gemelli

Cari Gemelli, al lavoro c’è bisogno di conservare la vostra forza fisica, dovete portare a termine il vostro progetto. Una pausa si renderà necessaria.

Cancro

Cari Cancro, pensate sempre alla vostra famiglia, ma per vivere una vita più rilassata è una buona idea pensare a voi stessi ogni tanto. D’altro canto, se non state bene voi, non riuscirete nemmeno a mostrare i vostri sentimenti alle persone care.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 31 agosto 2024), in ambito lavorativo ci sono diversi progetti in cantiere, forse è arrivato il momento di scegliere quale portare avanti, per una volta potrete affidarvi al vostro istinto.

Vergine

Cari Vergine, lascia perdere i pensieri negativi, soprattutto quando si tratta di amore. La tua negatività o pessimismo derivano in realtà da altri problemi, momenti prolungati d’insicurezza, o un brutto passato che non avete ancora elaborato del tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, vi balena in testa l’idea di cercare un buon lavoro, è il chiaro segno che non siete soddisfatti, ovviamente non lasciate la strada intrapresa se l’alternativa non è certa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete la cattiva abitudine di voler controllare l’amore, ma bisogna arrendersi alle proprie emozioni, ai sentimenti, essere chiari e sinceri con il partner non cercando di trovare quelle bugie bianche che alla lunga escono fuori e assumono un’importanza maggiore di quanto non lo fossero allora

Sagittario

Cari Sagittario, aprite bene gli occhi e la mente, vi aspetta una grande opportunità lavorativa. Sappiate coglierla al volo, rimboccandovi le maniche.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nuove avventure a livello sentimentale, ma vi domanderete se è il flirt quello che cercate o una persona con cui ci siano delle affinità elettive per trasformare un’uscita, una frequentazione, in un rapporto più impegnativo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 31 agosto 2024), al lavoro dovete imparare a rispettare maggiormente i colleghi, a volte siete troppo spocchiosi e questo non facilità i rapporti, ricordatevi che l’umiltà è importante in tutti gli ambiti della vita.

Pesci

Cari Pesci, se siete troppo stressati sul lavoro, cercate di affrontare la situazione con un approccio più leggero. Anche in amore dovreste essere meno pignoli e pesante, l’attuale situazione sta creando malumori nel partner. Prima che una crisi possa materializzarsi, provate a vivere la vostra storia con il sorriso e la positività.