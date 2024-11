Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, spesso tendete ad esagerare quando volete mettervi alla prova a tutti i costi. Sarebbe meglio concedersi un po’ di relax in questo weekend mettendo da parte i vari problemi che possono essere sorti in ambito lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna vi invita a dare retta maggiormente al vostro intuito evitando di farvi condizionare dagli altri. Non abbiate timore di assecondare le vostre ambizioni anche se qualcuno vorrebbe cercare di scoraggiarvi. Alla lunga sarete voi che l’avrete vinta.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo fine settimana molti di voi potrebbero essere chiamati a partecipare ad eventi molto interessanti. Ci sarà modo di conoscere gente nuova e di allargare i vostri orizzonti. Magari avrete anche modo di creare nuove partnership commerciali o nuove alleanze da sfruttare anche in ambito lavorativo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi invita ad effettuare una ricerca introspettiva anche per capire cosa vi sta accadendo e soprattutto cosa volete fare in futuro. L’errore che non dovrete commettere è quello di non chiudervi in voi stessi. Soprattutto nelle giovani coppie, l’amore sarà intenso e passionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 novembre 2024), in questo fine settimana avvertirete il bisogno di riconnettervi con la natura e con l’ambiente che vi circonda. Magari potrebbe essere l’occasione giusta per organizzare un bel viaggio di lavoro o una gita fuori porta in mezzo al verde. La vostra grande energia e il vostro ottimismo sarà contagioso e vi consentirà di fare nuove amicizie.

Vergine

Cari Vergine, siete molto affaticati per il troppo lavoro o per le eccessive responsabilità che incombono sulle vostre spalle. Dovreste sfruttare questo fine settimana per concedervi una pausa e un po’ di relax. E’ il momento di dedicarsi al divertimento e magari allo shopping. Vi aiuterà a non pensare ai problemi quotidiani.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di dedicare questi giorni di festa al partner o alla famiglia. Magari potreste organizzare una bella cena a due oppure un viaggio di piacere. Siete particolarmente irresistibili in questa fase della vostra vita. Fare nuove conquiste non vi sarà difficile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà un weekend da emozioni forti quello che trascorrerete. L’errore che non dovrete commettere è quello di finire preda della gelosia. La troppa possessività potrebbe soffocare il partner ed indurlo a prendere le distanze da voi.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo momento avvertite il desiderio di saziare la vostra ansia di nuove scoperte e di esplorazione. Il fine settimana potrebbe essere dedicata ai viaggi e alla scoperta di posti che non avete ancora visto. Queste nuove esperienze potrebbero aiutarvi anche a conoscere gente nuova.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentite un po’ sotto pressione forse perchè sono esagerate le aspettative oppure perchè vi siete oberati di troppe responsabilità. Concedetevi un po’ di sano relax anche per ricaricare le pile e per ritrovare la connessione con il vostro io interiore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 novembre 2024), un gesto d’altruismo o la partecipazione ad un evento benefico potrebbe aiutarvi ad aumentare la vostra autostima e il rispetto per voi stessi. Siete sempre originali e creativi e questo varrà la stima e il rispetto anche da parte degli altri. Ci sarà modo di conoscere persone nuove e interessanti.

Pesci

Cari Pesci, l’aspetto spirituale per voi conta molto e così sarà anche in questo fine settimana. Avete bisogno di ritrovare l’entusiasmo e la voglia di vivere e per questa ragione un po’ di meditazione vi sarà di grande supporto. Spesso però commettete l’errore di idealizzare l’amore e finite per rimanere delusi.