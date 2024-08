Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna è favorevole in amore, questo vuol dire che se c’è in corso una piccola crisi in una coppia, questa sarà risolta al termine di un confronto sincero. I single possono sbizzarrirsi, tra una serata circondata da persone interessanti e l’inizio di una frequentazione esclusiva

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è un momento molto delicato della vostra vita sentimentale. Qualcuno tornerà da te con intenti positivi, ma la scelta di far rientrare questa persona nella vostra vita rimane un nodo che dovete sciogliere voi. Si prevede una discussione con un collega, non fatevi prendere dai toni accesi.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è stata di recente una discussione poco piacevole con il partner che ha lasciato in entrambi l’amore in bocca e qualcosa in sospeso. Venerdì sarà la serata giusta per affrontare con toni decisamente diversi gli eventuali problemi e terminarla con una pace fatta.

Cancro

Cari Cancro, sul lavoro evitate di polemizzare con i clienti, certe discussioni non portano a nulla. Cercate di comprendere e trovare una soluzione, alla fine la vostra mossa si rivelerà quella giusta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 agosto 2024), in amore potreste fare un incontro interessante, se avvertirete subito alchimia, una successiva frequentazione potrebbe diventare molto seria e concreta. Le coppie potrebbero regalarsi una cenetta romantica.

Vergine

Cari Vergine, il rispetto per voi stessi non vi manca, soprattutto nella prima parte della giornata. Succederà qualcosa nel tardo pomeriggio che rischierà di minare la vostra autostima, anche solo per un momento, ma adesso che lo sapete, potrete gestire la situazione.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro, dovete fare affidamento sulle vostre forze per raggiungere i vostri obiettivi. In amore le cose procedono in modo un po’ piatto, ci vorrebbe uno scossone ogni tanto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite stanchi e vorreste rilassarvi sul divano. La famiglia assorbe molte energie. Cercate di trovare un po’ d’intimità con il partner e siate sempre attenti alle sue esigenze, come allo stesso modo lui viene incontro alle vostre.

Sagittario

Cari Sagittario, al lavoro, i colleghi vi invidieranno, d’altronde le vostre competenze non si discutono e quando avete la possibilità di metterle in pratica, non ce n’è per nessuno. Nonostante ciò, non mostratevi esuberanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, volete cambiare qualcosa nella vostra vita, è un giorno importante. In amore potreste fare un incontro interessante, se avvertirete subito alchimia, una successiva frequentazione potrebbe diventare molto seria e concreta. Le coppie potrebbero regalarsi una cenetta romantica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 agosto 2024), non è un momento semplice per il lavoro, ci sono delle decisioni molto importanti da prendere, affidatevi alla vostra razionalità, non c’è spazio per l’impulsività.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite sotto pressione per quanto concerne i vostri sentimenti, specialmente in serata. Non disperate, dovrebbe essere un momento passeggero, ma se non lo fosse, forse è arrivato il tempo di chiedersi cosa provate per il partner.