Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, devi cercare di non perderti d’animo. Il coraggio e la determinazione non ti mancano, quindi devi continuare su questa strada. Stai alla larga delle polemiche e dalle brutte abitudini, che possono causarti problemi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutto procede per il meglio, perché finalmente hai ritrovato la tua serenità e la tua strada. Accusi un po’ di stanchezza, ma devi fare un po’ di sport per scaricare lo stress.

Gemelli

Cari Gemelli, sei invidiato da molte persone che vorrebbero essere come te. In genere sei solare, divertente, ma anche determinato. Cerca di approfittare di questo momento per stare vicino alle persone che ti vogliono bene.

Cancro

Cari Cancro, in queste 24 ore sei un po’ preoccupato. Forse è meglio evitare i problemi e gli ostacoli in questo momento. Allontana le le cattive abitudini. E’ importante amarsi un po’ di più, quindi cura di più i tuoi interessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 ottobre 2024), i contatti sono favoriti, ma devi anche scendere a qualche compromesso, soprattutto nell’ambiente lavoratuvo. Non puoi vincere sempre, quindi ogni tanto devi anche accettare che gli altri vincano qualche battaglia.

Vergine

Cari Vergine, tutto procede per il meglio in questo periodo e di conseguenza sei finalmente appagato e hai ritrovato la tua serenità. Questa situazione vale sia a livello sentimentale che lavorativo, quindi prosegui su questa strada.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa giornata sei allegro e anche la fortuna è dalla tua parte, quindi approfittane per stabilire nuovi contatti con gli altri. Fai attenzione agli sbalzi d’aria, visto che in questa fase sta cambiando la stagione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna è positiva in questo mercoledì. Sei romantico e devi approfittare di questo per stare con chi ti vuole bene. La felicità non ti manca, ma sei anche un po’ stanco, soprattutto alla fine della giornata.

Sagittario

Cari Sagittario, parla liberamente, senza nessuna paura. La realtà è una cosa, l’immaginazione è un’altra e tu conosci bene questo concetto, quindi non rischi di illuderti per qualcosa che non è possibile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, hai bisogno di controllare le emozioni perché non sei invincibile e puoi sbagliare benissimo anche tu. Quando cadi però sai rialzarti e andare avanti, con l’ottimismo che serve per raggiungere nuovi obiettivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 ottobre 2024), generalmente sei un po’ esigente, quindi pretendi troppo da chi ti sta vicino e questo ti stressa. Devi mantenere la calma e capire quali sono le priorità in questo momento. Non affaticarti troppo per qualcosa che non puoi ottenere.

Pesci

Cari Pesci, devi selezionare le persone perché molti ti invidiano, quindi non è il caso di confidare i tuoi segreti con tutti. Sei energico e determinato, prosegui su questa strada e difficilmente ti capiterà di sbagliare.