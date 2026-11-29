Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, un’iniziativa che avete in mente da tempo può finalmente trovare lo spazio per essere sviluppata. Nel lavoro sarà importante individuare gli alleati giusti e non cercare di affrontare ogni difficoltà da soli. Una trattativa può procedere bene se saprete mantenere un atteggiamento fermo ma disponibile. In amore torna il desiderio di chiarezza: se una situazione vi lascia perplessi, è preferibile affrontarla apertamente anziché accumulare tensioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il rapporto con il denaro e con le sicurezze materiali merita una riflessione più approfondita. Potreste dover scegliere come distribuire alcune risorse o valutare una spesa legata alla vita domestica. Nel lavoro la concretezza resta la vostra arma migliore, ma una piccola apertura al cambiamento può rivelarsi vantaggiosa. In amore cresce il bisogno di stabilità e di una presenza affidabile, capace di condividere anche le responsabilità quotidiane.

Gemelli

Cari Gemelli, un’attività intellettuale o un progetto di comunicazione può offrirvi nuove soddisfazioni. Le idee si sviluppano rapidamente e possono attirare l’attenzione di persone interessate a collaborare con voi. Sarà necessario, però, selezionare le proposte e non disperdere le energie. In amore il desiderio di dialogo è forte: una persona potrebbe conquistarvi proprio attraverso l’intelligenza e la capacità di affrontare argomenti stimolanti.

Cancro

Cari Cancro, una questione legata alla famiglia o alla gestione della vita privata può richiedere maggiore determinazione. Nel lavoro non sottovalutate le vostre capacità, soprattutto quando si tratta di affrontare situazioni che richiedono sensibilità e senso di responsabilità. Una scelta autonoma può essere utile per ritrovare equilibrio. In amore è importante non aspettare che siano sempre gli altri a intuire i vostri bisogni: esprimere i sentimenti con semplicità può cambiare molte cose.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 novembre 2026), una fase interessante per chi desidera dare maggiore visibilità alle proprie capacità. Nel lavoro potreste assumere un ruolo più importante o ricevere un incarico che permette di dimostrare leadership e intraprendenza. È comunque opportuno valutare con attenzione le condizioni di ogni proposta. In amore il desiderio di vivere emozioni intense si accompagna alla necessità di sentirsi apprezzati: non accontentatevi di rapporti superficiali.

Vergine

Cari Vergine, un problema che sembrava difficile da risolvere può diventare più semplice grazie a un confronto o a un’informazione utile. Nel lavoro sarà importante aggiornare le proprie competenze e non restare legati a procedure che hanno perso efficacia. Anche la gestione del tempo richiede qualche modifica. In amore provate a essere meno razionali e più disponibili alle sorprese: un gesto spontaneo può creare un’atmosfera nuova.

Bilancia

Cari Bilancia, una decisione condivisa può influenzare positivamente un rapporto professionale o una collaborazione. È importante, però, chiarire quali sono i vostri obiettivi e non accettare compromessi che rischiano di creare insoddisfazione. Le amicizie possono diventare una fonte di ispirazione e offrire occasioni piacevoli. In amore si cerca una maggiore sintonia: chi ha vissuto un periodo di distanza può ritrovare un terreno comune attraverso il dialogo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una questione finanziaria o un accordo professionale richiede una verifica accurata. La vostra capacità di osservazione permette di individuare dettagli importanti, ma non bisogna lasciarsi guidare da sospetti privi di riscontri. Nel lavoro una strategia prudente può dare risultati più efficaci di un’azione impulsiva. In amore è il momento di abbassare le difese: mostrare le proprie fragilità non significa perdere forza, ma dare valore a un legame.

Sagittario

Cari Sagittario, un progetto legato a un ambiente nuovo può stimolare ambizioni e desiderio di cambiamento. Nel lavoro sono favoriti i contatti con persone che possono ampliare le vostre conoscenze e offrire occasioni di crescita. Prima di assumere un impegno, controllate che tempi e risorse siano adeguati. In amore si avverte il bisogno di entusiasmo e movimento: un programma condiviso può restituire leggerezza anche a una relazione che attraversa una fase abitudinaria.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una responsabilità professionale può diventare un’occasione per dimostrare maturità e capacità di gestione. Le questioni pratiche vanno affrontate con precisione, ma non dovete dimenticare che chiedere aiuto è una forma di intelligenza. Una collaborazione può alleggerire il carico e migliorare i risultati. In amore è necessario dedicare più attenzione alla sfera emotiva: la stabilità non si misura soltanto attraverso ciò che si costruisce, ma anche attraverso ciò che si condivide.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 novembre 2026), un progetto collettivo può prendere una direzione interessante grazie a un’idea che rompe gli schemi abituali. Nel lavoro il confronto con persone diverse da voi sarà stimolante e potrebbe far emergere nuove possibilità. Cercate di non trascurare gli aspetti organizzativi, perché anche le intuizioni più brillanti hanno bisogno di una struttura. In amore è importante trovare un equilibrio tra indipendenza e presenza: la persona giusta non chiede di rinunciare a se stessi.

Pesci

Cari Pesci, una fase di maggiore consapevolezza vi aiuta a distinguere le aspettative dalla realtà. Nel lavoro può emergere un’occasione per mettere a frutto una capacità creativa o una particolare sensibilità nei rapporti umani. Le questioni pratiche richiedono comunque verifiche precise, soprattutto quando sono coinvolti accordi e denaro. In amore cresce il desiderio di autenticità: un rapporto sincero può diventare un punto di riferimento importante.