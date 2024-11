Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, siete chiamati a gestire sfide che metteranno alla prova la vostra resistenza. Sul lavoro mantenete alta la concentrazione per evitare errori. Un dialogo aperto vi aiuterà a chiarire malintesi (in generale).

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa giornata richiede equilibrio tra razionalità e sentimento. Sul fronte lavorativo valutate con calma nuove opportunità. In ambito affettivo non esitate a mostrare le vostre emozioni. Attenzione alle spese, potrebbero esserci imprevisti!

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi sostengono nel portare avanti progetti innovativi. Il lavoro offre spunti interessanti ma sarà fondamentale gestire con diplomazia le collaborazioni. Dedicate un po’ più di tempo alla famiglia. La serata sarà propizia per ricaricare le energie!

Cancro

Cari Cancro, concentratevi su questioni domestiche e familiari. Nel lavoro le stelle suggeriscono prudenza, meglio evitare passi falsi. In amore piccoli gesti rafforzeranno i legami. Non trascurate il benessere personale, bilanciate doveri e piaceri!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 novembre 2024), venerdì carico di opportunità per chi cerca nuovi orizzonti. Le finanze richiedono un’attenta pianificazione, l’amore invece riserva momenti molto intensi! Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dall’orgoglio e ritagliatevi tempo per voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, la precisione sarà la vostra arma vincente. Sul lavoro continuate a perfezionare progetti in corso. In amore Venere vi invita ad essere più empatici con il partner. Se vi sentite stanchi non forzate la mano e riposate!

Bilancia

Cari Bilancia, è tempo di prendere decisioni importanti, anche sul fronte professionale. Accettate nuove sfide e lasciatevi alle spalle vecchi schemi, non abbiate paura del cambiamento! L’amore potrebbe riservare sorprese…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le questioni finanziarie richiedono particolare attenzione in queste 24 ore. Evitate rischi inutili e concentratevi su investimenti sicuri. In amore le tensioni potrebbero essere dietro l’angolo, affrontatele con calma. La giornata offre anche spunti di riflessione personali.

Sagittario

Cari Sagittario, l’influsso di Marte vi rende particolarmente energici e pronti a nuove avventure. Sul lavoro valutate con attenzione le proposte. In amore i sentimenti saranno intensi e appassionati. Pianificate un viaggio o un’attività che vi permetta di staccare la mente!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete in una fase di consolidamento, intanto buone notizie potrebbero arrivare sul fronte lavorativo. L’amore vi sorride ma sarà necessario dedicare più tempo ai vostri cari. Prendetevi cura del vostro benessere fisico e mentale, ascoltate i segnali del corpo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 novembre 2024), le stelle favoriscono le relazioni sociali e lavorative. Non abbiate timore di esporre le vostre idee. In amore cercate di essere più presenti. Un’attività creativa vi aiuterà a scaricare eventuali tensioni accumulate durante la giornata.

Pesci

Cari Pesci, intuizione e creatività vi guidano nelle decisioni odierne. Sul lavoro siate chiari e concisi per evitare malintesi. In amore seguite il cuore ma con prudenza. Dedicate la serata a momenti di introspezione o a passioni che amate.