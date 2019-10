Oroscopo Branko oggi 28 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 28 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrete imparate a distinguere le influenze generiche sulla vita sociale dagli influssi che toccano i singoli segni. Questo lunedì sarà baciato da una Luna nuova che porta cambiamenti nella vostra vita, in ogni settore. Ottobre chiuderà con la congiunzione Luna-Giove che prevede un trionfo dei segni di fuoco e della fortuna.

Toro

Cari Toro, secondo Branko Urano in Toro-Sole in Scorpione mettono in campo un’opposizione diretta che partirà da questa mattina presto e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Cambiamenti esterni avranno un forte impatto anche su di voi, sarete esposti a imprevisti anche a causa della Luna Nuova che crea qualche disguido. Potrete uscirne vincenti.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko non avrete grosse difficoltà in questo periodo, vi trovate a vostro agio nelle situazioni complesse e riuscirete a cavarvela anche in fase d’emergenza. La Luna nuova in Scorpione sarà una guida infallibile per quelli nati sotto questo segno, suggerirà tante nuove idee fino a giovedì, approfittate della corrente positiva per lanciarvi in nuovi affari.

Cancro

Cari amici del Cancro, quest’oggi sarete portati per il sesto senso, ma attenzione perché potrebbe essere il vostro tallone d’Achille secondo Branko. L’oroscopo di questo lunedì sottolinea qualche difficoltà sentimentale, ma non nei rapporti sociali: è proprio qui che troverete terreno fertile per nuove attività, avrete in mano una carta da poter giocare al momento giusto, basta soltanto portare pazienza. La Luna in Scorpione gratifica la famiglia.

Leone

Cari Leone, questa sarà la più ambigua delle lune secondo Branko. Arrivata in Scorpione, la Luna Nuova mette al primo posto la famiglia, tutto quello che riguarda i parenti vi metterà sul chivalà. Non è soltanto il transito della Luna a rendere questo lunedì faticoso, no, anche Mercurio ci mette del suo e rende insidiosi anche i rapporti lavorativi. Il Sole opposto a Urano vi porta verso un cambiamento.

Vergine

Cari amici della Vergine, siete finalmente fuori da influssi difficili secondo Branko, il pianeta che risulta ancora un po’ ostile è Nettuno, ma per il vostro segno neanche tanto. Venere garantisce un briciolo di fortuna che Giove invece tende ad offuscare con il suo poco ottimismo. Marte vi spinge a essere più intraprendenti nel vostro futuro professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, Branko segnala un movimento astrale nuovo a vostro favore, ma dovete essere prudenti perché siete ancora nel mirino della quadratura Marte-Capricorno; l’astrologo vi suggerisce di non sbandierare ancora ai quattro venti i vostri progetti, siate un tantino scaramantici da questo punto di vista e tenete per voi progetti e iniziative.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la potenza dei transiti nel vostro segno è forte e non si esaurirà in una sola giornata. Secondo Branko, questo sarà un lunedì importante che vi metterà davanti alla fine di un ciclo: tutto inizia e tutto termina, per voi qualcosa è giunto al capolinea, qualcosa che potrebbe derivare da una situazione personale. La Luna nel vostro segno è perfetta nel lavoro e stimola nuovi affari. Sole contro Urano è un’opposizione che torna dopo 80 anni.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko la Luna Nuova in Scorpione non vi manda un influsso diretto, ma non temete perché arriverà anche per voi e avvertirete il forte bisogno di cambiare qualcosa. Vi nutrirete di energia a metà settimana, concludete alla grande questo mese di ottobre, sarà un finale fortunato.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo Branko Marte contro Saturno non garantisce una vita idilliaca, al momento l’equilibrio è precario in tutto, ma non abbiate timore perché tutto si raddrizzerà. Le stelle suggeriscono che potrete concludere questo mese con successo, un finale alternativo a quello catastrofico che avevate già trasmesso nella sala cinematografica della vostra testa. La Luna nuova nel campo sentimentale spinge verso nuovi incontri.

Acquario

Cari Acquario, la Luna nuova in Scorpione mette in primo piano la sfera professionale. Secondo Branko, la novità è dietro l’angolo, bisogna soltanto attendere il momento giusto e vedrete che qualcuno busserà alla vostra porta. Luna porta con sé venere e Mercurio, la sfera sentimentale sarà un terreno di scontri, diffidate dai rapporti troppo autoritari.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko conclude con il vostro segno e sottolinea che tra i segni d’Acqua il vostro è sicuramente quello più forte con la Luna in Scorpione che vi spinge a ottenere di più, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Non mancheranno scontri e diverbi con le persone a voi care, applicate la diplomazia.

