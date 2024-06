Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi – 26 giugno – sarà una giornata molto proficua sul piano lavorativo. Ci saranno tutte le condizioni astrologiche per riuscire a fare le cose in modo giusto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna e Venere nel segno vi permetteranno di togliervi delle belle soddisfazioni soprattutto in amore e nelle relazioni interpersonali.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sarà qualche piccola bega di carattere burocratico o legale che vi metterà di cattivo umore. Grazie alla protezione di Giove potreste uscirne vincitori.

Cancro

Cari Cancro, Venere in aspetto favorevole vi aiuterà a risolvere alcune beghe di carattere lavorativo. In amore siete decisamente più concilianti e affabili rispetto al solito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 giugno 2024), alcune pratiche burocratiche o legali potrebbero mettervi in ansia. L’aiuto delle stelle sarà provvidenziale per venire fuori da una situazione piuttosto complessa.

Vergine

Cari Vergine, con la Luna nel segno e Venere in Toro, questo periodo sarà sicuramente molto esaltante sul piano relazionale per chi è nato sotto il segno della Vergine. State attraversando una fase decisamente costruttiva della vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, non è questo il momento giusto per prendere delle decisioni importanti o cruciali che possono riguardare il lavoro o l’amore. Meglio rifletterci un po’ su anche per capire da qualche parte andare e cosa è più giusto per voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, finalmente arrivano delle stelle che facilitano le relazioni interpersonali. Dovrete mettere da parte le preoccupazioni e cambiare modo di atteggiarvi…

Sagittario

Cari Sagittario, soprattutto nelle coppie di lunga data potrebbe subentrare un certo calo di passione. La monotonia non vi aiuta di certo a vivere l’amore con pieno coinvolgimento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna e Venere sono dalla vostra parte, questo vi aiuterà ad organizzare qualcosa di piacevole e a creare delle nuove opportunità sotto tanti punti di vista.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 giugno 2024), sono in arrivo dei progressi anche a livello astrologico che si riverbereranno sul lavoro e sulla vostra sfera privata. Anche nel lavoro potreste ottenere delle gratificazioni inattese.

Pesci

Cari Pesci, i tanti pensieri vi rendono particolarmente nervosi e irascibili. Basterà davvero poco per mandarvi in tilt. Cercate di moderare i toni e le parole con quelle persone che la pensano diversamente da voi.