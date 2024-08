Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, è il momento di spingere in amore, sfruttate il favore delle stelle per riaccendere la passione nella coppia o incontrare gente nuova (magari tentando l’approccio con la persona che vi piace). Attenzione alla forma fisica, evitate di strafare e non sperperate energie per cose futili o non così importanti…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un periodo di cambiamenti e questo vi destabilizza un po’, tuttavia avete una straordinaria dose di energia che vi aiuterà a gestire tutto al meglio! Piuttosto cercate di lavorare sull’equilibrio interiore e sull’emotività. Tenete anche d’occhio la salute, siete in forma ma non invincibili!

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente le stelle (e non solo loro) vi hanno messo parecchio alla prova, è il momento di riposarvi un po’ e recuperare energie in vista di un autunno intenso. Potreste avere qualche dubbio in amore, o incontrare qualche ostacolo, ma nulla di così rilevante.

Cancro

Cari Cancro, state gestendo molto bene le vostre faccende nonostante siano tante e impegnative, la carriera sembra essere in una fase positiva ma tenete sempre d’occhio la salute e non strafate. Potreste scoprire un lato spirituale di voi stessi di cui non avreste mai sospettato…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 agosto 2024), periodo di alti e bassi dal punto di vista finanziario ma i rapporti con gli altri procedono alla grande, non fatevi destabilizzare e continuate per la vostra strada dato che state andando bene. Amore un po’ traballante ma per stare al vostro fianco di vuole anche tanta pazienza!

Vergine

Cari Vergine, state vivendo un momento un po’ incerto riguardo i soldi e potreste dover rifare un punto della situazione. Siete in un magic moment quindi non dedicate troppo tempo alle valutazioni, La carriera e l’amore vanno bene quindi proseguite lungo il vostro cammino.

Bilancia

Cari Bilancia, un imprevisto fastidioso potrebbe creare dei problemi sul lavoro, le cose rischiano di non andare come previsto quindi tenete gli occhi aperti. Scegliete le parole giuste per evitare problemi di comunicazione e intanto cercate rifugio nell’amore, il migliore dei nidi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non state vivendo il vostro miglior periodo lavorativamente parlando, tuttavia la fortuna è comunque dalle vostre parte e presto avrete occasioni di riscatto o addirittura soluzioni lampo a qualche problema. Sfruttate le vostre ottime abilità comunicative per aprirvi nuove porte o aiutare qualcuno.

Sagittario

Cari Sagittario, a volte vi sentite come pesci fuor d’acqua, spaesati e inibiti… nonostante riuscite comunque riprendere il controllo della situazione bilanciare tutto, data la forte indole organizzativa. Il lavoro promette bene quindi non mollate proprio ora!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro sta decollando e vi state togliendo belle soddisfazioni, attenzione comunque a qualche ostacolo in vista che potrebbe minare il vostro cammino. L’equilibrio che avete è forte, continuate così e nulla potrà fermarvi (a parte voi stessi…).

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 agosto 2024), vi sentite un po’ sfortunati ultimamente, come se arrivaste al “dunque” in una questione ma ci fosse sempre qualcosa pronto a disturbarvi e far naufragare tutto. Calma, cercate di capire cosa non funziona e pensate che invece in amore va tutto alla grande. Fatevi consigliare da una persona affidabile e di cui vi fidate.

Pesci

Cari Pesci, non diventate pigri e “passivi” solo perché vi basta alzare un dito per ottenere ciò che desiderate (grazie al favore delle stelle). Gli ostacoli possono sempre capitare, e potrebbe capitare presto anche a voi, quindi fatevi trovare sempre pronti e reattivi. Il vostro spirito avventuroso rinforzerà le doti di leaderhip e attirerà persone!