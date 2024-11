Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, allarme stanchezza in queste 24 ore, cercate di fare il minimo indispensabile in modo da evitare di correre rischi inutili. Rimandate a domani tutte le questioni di responsabilità, in alcuni casi è meglio star fermi che agire male!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’amore richiede più attenzione e voi state trascurando i sentimenti, sia i single che non si mettono in gioco (né colgono le occasioni per conoscere persone) che chi vive in coppia. Oppure, al contrario, è il partner che è un po’ distante…

Gemelli

Cari Gemelli, giornata interessante per chiarire i contorni di un rapporto ma dovrete fare attenzione a non tenere il piede in due scarpe! L’indecisione, alle lunghe, può risultare molto pericolosa.

Cancro

Cari Cancro, ottimo cielo per i single, l’ideale per mettersi in gioco. Se avete conosciuto da poco una persona carina datevi da fare, approfondite la questione e coltivate il rapporto. Chissà che non possa nascere qualcosa di promettente…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 novembre 2024), possibili ritardi di tipo lavorativo in questa giornata, tuttavia non dovrete spazientirvi se le cose non andranno come sperato. Meglio mantenere la calma e prepararvi ad eventuali imprevisti, cercate di mantenere il controllo!

Vergine

Cari Vergine, se vi interessa una persona cosa state aspettando a farvi avanti? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, anche voi fareste bene a non cedere alla fretta perché godrete di belle emozioni!

Bilancia

Cari Bilancia, questa giornata si preannuncia molto agitata. Come se non bastasse la stanchezza sul lavoro si fa sentire, tuttavia cercate di non riversare i malumori sul partner. Già da sabato inizierete a recuperare bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ottimo cielo per per i single, avete un grande fascino (anche grazie alle stelle) che non passerà inosservato e non si esclude la possibilità di fare qualche incontro interessante. Fatevi avanti il prima possibile!

Sagittario

Cari Sagittario, oggi le cose potrebbero subire dei rallentamenti, cercate di non perdere la pazienza e analizzate la situazione da un punto di vista diverso da quello a cui siete abituati. Se doveste cambiare qualcosa non prendetevelo come un fallimento!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in amore avete finalmente trovato un buon equilibrio e una certa serenità. Perché non organizzi qualcosa di piacevole con il partner durante questo fine settimana?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 novembre 2024), avete voglia di mettervi alla prova anche in ambiti professionali diversi dal solito, favoriti soprattutto i liberi professionisti. Mettetevi in gioco e vedrete che non ve ne pentirete! Le collaborazioni nate da poco hanno una marcia in più.

Pesci

Cari Pesci, siete ancora un po’ nervosi, proprio come in tutto il mese di novembre, ma presto si cambia musica. In arrivo progetti importanti in vista dei prossimi mesi, preparatevi al meglio e raccoglierete grandi soddisfazioni!