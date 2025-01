Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in contrasto con Marte può rendervi irritabili, soprattutto in famiglia. Cercate di evitare discussioni inutili e di mantenere la calma. Venere vi regala energia positiva in amore, Mercurio invece apre nuove opportunità per migliorare la vostra vita. Fate qualcosa di speciale per stupire il partner! Le stelle spingono verso novità e progetti legati all’estero.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in Cancro porta dolcezza e positività, ideale per vivere momenti sereni in amore e affrontare questioni pratiche. È il momento giusto per prendere decisioni finanziarie importanti. Mostrate sicurezza e mantenete un atteggiamento calmo anche in situazioni difficili. Il romanticismo sarà la vostra arma segreta per migliorare le relazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, con Mercurio, Venere e Marte a favore siete determinati e pieni di energie per il lavoro e lo studio. È il momento ideale per affrontare nuove sfide con coraggio. Mostrate maggiore sicurezza e non lasciate che gli altri dubitino delle vostre capacità. Successi in arrivo ma curate di più la salute per evitare piccoli fastidi!

Cancro

Cari Cancro, la Luna opposta a Marte potrebbe portare tensioni in amore o momenti di nervosismo. Prestate attenzione alla salute, soprattutto per problemi digestivi. Giove vi sostiene e vi aiuta a risolvere questioni legali o lavorative. Usate la vostra diplomazia per ottenere ciò che meritate, anche in ambito sentimentale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 gennaio 2025), l’amore è protagonista, siete vicini a un momento decisivo che potrebbe trasformare le relazioni. La Luna porta incontri e opportunità interessanti, anche se impegnativi. Il plenilunio in arrivo rafforza i legami e vi rende più sicuri. Attenzione alla gelosia che potrebbe complicare le cose con il partner.

Vergine

Cari Vergine, Marte vi offre grande energia ma faticate a mantenere un equilibrio tra pensieri ed emozioni. Gli intrecci planetari potrebbero causare un po’ di confusione mentale o stress. Saturno in opposizione rappresenta una sfida, ma con l’aiuto di Giove avete ottime possibilità di successo.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna può portare tensioni in famiglia o nei rapporti di lavoro. Cercate di affrontare le cose con calma e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. La prudenza è essenziale, soprattutto per la salute. Le collaborazioni richiedono pazienza e attenzione ai dettagli, andrà meglio già a partire da sabato!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle favoriscono nuove amicizie e incontri emozionanti, anche sul piano passionale. Saturno e Nettuno vi aiutano a unire creatività e logica nel lavoro. Fate attenzione però a non sovraccaricarvi, concedetevi dei momenti di pausa. Giove potrebbe causare qualche piccolo fastidio fisico, ma nulla di preoccupante.

Sagittario

Cari Sagittario, l’amore è in primo piano, soprattutto per chi ha iniziato da poco una relazione. Le stelle annunciano anche nuovi incontri per i single. La Luna piena in arrivo vi carica di energia e ottimismo: approfittatene per rinnovare il rapporto di coppia. Il buonumore sarà la vostra arma vincente per affrontare la giornata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in Cancro può rendere le giornate un po’ pesanti, soprattutto nei rapporti personali. Marte in opposizione invita a non sovraccaricarvi e a prendervi del tempo per voi stessi. Attenzione alla salute, soprattutto alle articolazioni. Alleggeritevi mentalmente e affrontate le cose con maggiore leggerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 gennaio 2025), la Luna favorisce il lavoro e le questioni economiche: sfruttate questo momento per consolidare i vostri progetti. Mercurio e Venere portano nuove opportunità anche sul piano finanziario. L’amore per ora è tranquillo ma i single possono aspettarsi sorprese nei prossimi giorni. È un buon momento per programmare viaggi o migliorare il vostro aspetto.

Pesci

Cari Pesci, la Luna favorisce il lavoro e le questioni economiche: sfruttate questo momento per consolidare i vostri progetti. Mercurio e Venere portano nuove opportunità anche sul piano finanziario. L’amore per ora è tranquillo ma i single possono aspettarsi sorprese nei prossimi giorni! È un buon momento per programmare viaggi o migliorare il vostro aspetto.