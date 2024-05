Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore Venere tornerà attiva e Giove seguirà… Sta per iniziare una fase di grande recupero che interesserà un po’ tutti gli aspetti della vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna piena benevola di giovedì potrebbe offrirvi l’opportunità di guadagnare una bella somma di denaro. Mercurio vi inviterà al risparmio.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole è nel vostro segno e stanno per arrivare Venere e poi Giove. Non ci può essere modo migliore per festeggiare il vostro compleanno.

Cancro

Cari Cancro, il Sole vi ha abbandonato e a breve lo farà anche Venere. Non dovrete temere di fare passi all’indietro e tornare alle tensioni che avete vissuto lo scorso aprile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 maggio 2024), dopo un lungo tunnel, cominciate a intravedere una luce. Nel corso della giornata ci sarà un plenilunio e un nuovo transito favorevole di Venere.

Vergine

Cari Vergine, quella di oggi, 23 maggio, sarà una giornata molto nervosa. La Luna e Venere saranno in opposizione. Stavolta non potrete contare sulle stelle ma solo su voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere lascerà il cielo del Toro per arrivare in Gemelli. D’ora in poi comincerà una nuova fase molto stimolante, sotto ogni punto di vista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sarà un fantastico plenilunio in Sagittario che potrebbe regalarvi soldi inaspettati. Sorridete, il peggio è ormai passato.

Sagittario

Cari Sagittario, con Venere opposta inizieranno le provocazioni. Impegnati nel prestare molta attenzione al vostro rapporto di coppia, altrimenti potrebbe entrare in crisi e non sarà affatto facile risolverla.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere lascerà il Toro per entrare e accomodarsi nello spazio dei Gemelli. Ciò rappresenta un passaggio positivo che porterà più fortuna e protezione alla vostra vita professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 maggio 2024), Venere raggiunge un’ottima posizione e ritornerà amica. in questo modo l’amore riprenderà quota dopo aver trascorso alcune settimane di conflitto.

Pesci

Cari Pesci, ci sarà da affrontare la Luna piena, o meglio i suoi effetti, ma anche di Venere che sarà in posizione ostile.