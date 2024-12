Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, in questo periodo avete una certa difficoltà nel riuscire ad entrare in empatia con le altre persone, forse perché amate vivere chiusi nel vostro mondo e avete poca voglia di comunicare. Le prossime 24 ore non saranno di certo entusiasmanti, colpa anche di qualche transito negativo dal punto di vista astrologico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la situazione sentimentale sta pian piano ritrovando una certa stabilità dopo un periodo piuttosto controverso. Non è il momento dei sussulti in amore, meglio cercare di giocare sulla difensiva nel corso di questo fine settimana cercando di evitare situazioni stressanti o di rivangare vecchie questioni che potrebbero riaprire le ferite del passato.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento avreste bisogno di abbassare un po’ i ritmi dal punto di vista lavorativo, anche per evitare di andare in tilt. Alcune questioni ancora aperte in famiglia potrebbero generare dei conflitti che sarebbe meglio evitare in questo periodo di feste.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di una bella ventata di novità nella vostra vita anche per non finire preda della malinconia o della monotonia. Magari vorreste trascorrere un Natale diverso, più creativo e più ricco di belle novità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 dicembre 2024), in questa fase avete una grande voglia di coltivare le vostre emozioni e le vostre ambizioni, anche per ritrovare l’armonia interiore. Urano vi renderà creativi e pieni di energia in questa fase, aiutandovi a perseguire i vostri obiettivi con creatività e passione. Sarà un Natale molto attivo quello che vi aspetta.

Vergine

Cari Vergine, non sarà facile guadagnarsi il rispetto e la comprensione degli altri in questo periodo anche a causa di qualche stella negativa che vi pone davanti molti ostacoli. Non bisogna per forza inseguire quelle persone che non ne vogliono sapere nulla di voi.

Bilancia

Cari Bilancia, spesso tendete a voler rimanere nelle vostre posizioni anche quando la realtà sembra essere diversa. Così facendo finite per apparire arroganti e presuntuosi. Forse dovreste fare un bel bagno di umiltà e cercare di dare ascolto a chi la pensa in maniera differente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra versatilità e la vostra creatività vi aiuteranno a guadagnarvi le attenzioni da parte delle altre persone, soprattutto di quelle che vi stanno più a cuore. Cercate di non stressarvi troppo in queste feste e soprattutto di non stressare gli altri. Servirà un po’ di prudenza e soprattutto molto riposo.

Sagittario

Cari Sagittario, dovrete cercare di rimanere molto positivi se volete trascorrere un Natale in armonia con gli altri ma soprattutto in armonia con voi stessi. In questi giorni sarete afflitti da un insolito pessimismo, forse perché tornerà la malinconia perché ricorderete i trascorsi Natali che trascorrevate con persone che non fanno più parte della vostra vita.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualche incontro fastidioso potrebbe mettervi di cattivo umore. Forse sarebbe il caso di farsi scivolare addosso le critiche inutili e sterili, piuttosto che affrontare di petto ogni situazione negativa. L’influenza di Mercurio vi indurrà a stare meglio da soli che in compagnia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 dicembre 2024), avete necessità di chiarezza e sincerità attorno a voi, invece in questo momento vi rendete conto di essere circondati da falsità e ipocrisia. Non vi piacciono affatto le persone che fanno il doppio gioco e che amano celare i loro secondi fini.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento state vivendo in armonia con voi stessi e con l’ambiente che vi circonda, grazie al supporto di stelle che favoriscono il benessere psicofisico. Anche coloro che cercheranno di farvi innervosire, non riusciranno a trovare terreno fertile per riuscire nel proprio intento.