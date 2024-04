Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore ci sarà una luna passionale nel cielo dello Scorpione, Venere è nel tuo segno: si preannuncia di vivere una notte calda ad alto tasso erotico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, attenzione alla Luna nuova: sarà alquanto nervosa. Ciò vuol dire che dovete evitare le discussioni accese, le polemiche a costo di isolarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna sarà molto proficua nel corso delle prossime ore, è possibile ricevere buone notizie in uno degli ambiti della vostra vita. Nel corso della giornata potreste ricevere un’offerta di lavoro.

Cancro

Cari Cancro, potrete contare su uno splendido Plenilunio che porterà i sentimenti in primo piano. Molti di voi potranno trascorrere una serata passionale ed emozionante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 aprile 2024), attenzione alla Luna nuova che è in aspetto contrario: porterà stress e disagi vari. Una situazione difficile da evitare limitando i rapporti con gli altri e le situazioni faticose.

Vergine

Cari Vergine, nel caso vi piaccia qualcuno, dovreste approfittare della presenza della Luna Nuova in Scorpione per pianificare tutto al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna durante le prossime ore di questo 23 aprile sarà nel segno dello Scorpione, questo vorrà dire che ci saranno molte spese, magari legate alla casa, ai figli o ai parenti. Meglio stare attenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna nuova brillerà nel vostro cielo portando energia e un forte desiderio di amare e trascorrere del tempo con la persona amata. La soluzione migliore è organizzare una serata speciale con il vostro partner.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Scorpione vi blocca perché dovete fermarvi a riflettere e valutare la vostra situazione attuale, che si parli di amore o di lavoro non fa differenza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sarà una luna piena a dir poco sexy, tanto da regalare mille emozioni e sussulti in amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 aprile 2024), le stelle incoraggiano soprattutto coloro che hanno dei progetti creativi da portare avanti. Dovreste cercare di allargare i vostri orizzonti professionali anche per creare nuovi legami e nuove alleanze.

Pesci

Cari Pesci, durante le prossime ore di questo aprile 2024 il plenilunio in Scorpione potrebbe riservarvi qualche piacevole sorpresa, come una nuova opportunità di lavoro proveniente dall’estero.