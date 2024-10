Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, la settimana in corso sarà molto interessante soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali e la possibilità di incontri intriganti, soprattutto per chi sta cercando l’anima gemella. Potreste avere in flirt molto interessante con persone del segno dello Scorpione e dei Pesci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’entrata di Mercurio e Sole in Scorpione avrà benevoli influssi sulle persone nate sotto il segno del Toro. Ci sono tutte le condizioni per raggiungere degli obiettivi importanti che possono riguardare il lavoro o gli affari in generale.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole in ottimo aspetto potrebbe regalarvi delle belle soddisfazioni e potrebbe forgiare il vostro intuito, anche per risolvere dei problemi che vi affliggono da tempo. In amore non tutto sta girando per il verso giusto.

Cancro

Cari Cancro, le prossime 48 ore saranno molto importanti soprattutto per coloro che stanno iniziando qualcosa di nuovo nella loro vita o anche nel lavoro. Ci sono tutte le condizioni per vivere una fase di cambiamento molto positiva anche per chi vuole cercarsi un nuovo lavoro. Qualcuno sarà anche pronto ad un trasferimento in un luogo lontano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 ottobre 2024), nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei cambiamenti importanti che riguardano soprattutto la vostra sfera privata e lavorativa. Ci saranno le condizioni per vivere con più leggerezza alcune situazioni che in passato erano motivo di scontro o di tensione nell’ambito del rapporto di coppia.

Vergine

Cari Vergine, potreste vivere dei momenti intensi soprattutto se avete a fianco delle persone importanti del segno dell’Acquario. Potrebbero capitarvi anche delle ottime chance in ambito lavorativo. Cercate di coglierle a volo senza farvi prendere dall’apatia o dallo scetticismo. Non è questo il momento di fare gli schizzinosi.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo una lunga fase di progettazione, adesso è giunto il momento di ottenere qualcosa di importante o di concretizzare il risultato dopo un periodo di grandi sforzi. Se avrete la possibilità di esprimervi liberamente, ci saranno tutte le condizioni per ottenere risultati importanti nel lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata odierna sarà piena di sfide soprattutto per quanto riguarda l’amore. Chi sta vivendo una storia nuova dovrà cercare di confermarla oppure potrebbe decidere di troncare la relazione se permangono dei dubbi. Sarà comunque il caso di riflettere a lungo prima di prendere una decisione definitiva.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio e Sole nello Scorpione potrebbero rendervi la vita un po’ complicata anche sul piano delle emozioni. Siete piuttosto tesi e malinconici e questo non giova alla vostra causa. Dovrete cercare di essere più determinati se volete raggiungere dei traguardi importanti o se volete conseguire degli avanzamenti di carriera.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il Sole sarà decisamente dalla vostra parte e illuminerà il vostro percorso, soprattutto se state lavorando ad un progetto che vi sta a cuore. Da domani non avrete più stelle in opposizione e questo aprirà la strada verso nuove prospettive che riguardano il lavoro e la vostra sfera privata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 ottobre 2024), Mercurio e Sole nello Scorpione potrebbero cambiare decisamente alcune prospettive nella vostra vita privata. Forse state pretendendo troppo da voi stessi e questo non vi aiuterà assolutamente. Non è il caso di chiedere troppo soprattutto se già siete carichi di impegni e di responsabilità che gravano sulle vostre spalle.

Pesci

Cari Pesci, questa sarà una fase molto propizia soprattutto per quanto riguarda l’amore. Ci saranno tutte le condizioni per rinsaldare un rapporto che ultimamente si era un po’ sfilacciato. Adesso è il momento giusto per un chiarimento definitivo, soprattutto se di recente ci sono state troppe incomprensioni.