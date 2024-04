Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, il cielo è luminoso, ma un po’ meno eccitante, è il momento di dedicarvi a voi stessi, coccolatevi, fate qualche lavoretto in casa o un giro in bicicletta, Venere nel vostro cielo vi garantisce simpatia e fascino, bei momenti da vivere con voi stessi e con gli altri, la comunicazione è facile e divertente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il compleanno con Giove nel segno è sempre qualcosa di speciale. Lasciatevi andare, sembrate un po’ timidi, non è da voi. Per chi è solo, è sempre probabile un incontro importante, che vi offre e vi richiede impegno, siete pronti a pensare a un futuro in due?

Gemelli

Cari Gemelli, Venere e Mercurio nel settore delle amicizie e delle relazioni creano occasioni per nuovi incontri divertenti, che si possono trasformare in amore. Anche se avete voglia di leggerezza, però, dovreste prenderli un po’ più sul serio, le stelle vogliono impegno.

Cancro

Cari Cancro, inizia la stagione dell’amico Toro, il segno che vi porta relazioni piacevoli, amicizie care, occasioni di incontri che diventano amore, lo conferma la sfolgorante Luna piena che si forma domani, martedì 23, e vi parla di passione struggente, abbracci sensuali, incomprensioni che si sciolgono fra lacrime di felicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 aprile 2024), per fortuna Mercurio e Venere restano belli e proteggono il vostro amore da equivoci o attacchi, persino la Luna piena di domani non può rovinare una relazione appagante come quella che state vivendo.

Vergine

Cari Vergine, finalmente ci siamo, il Sole diventa molto generoso con voi e aiuta a contrastare i problemi causati da Marte e da Saturno nell’attività.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente il Sole lascia l’Ariete, anche se in quel segno restano Venere e Mercurio, quest’ultimo responsabile della stanchezza mentale, di intoppi e di ritardi burocratici, della lentezza nell’arrivo di permessi e notizie. È un transito abbastanza lungo, dovete avere pazienza e controllare con cura documenti e domande.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, inizia la stagione del Toro, il nuovo Sole si aggiunge a Giove e Urano, forse vi sentirete più nervosi. Non scaricate il malumore su chi vi sta accanto, non c’entra niente, lo sapete.

Sagittario

Cari Sagittario, stelle ancora calde con Venere in Ariete che protegge la sfera affettiva e Mercurio che favorisce gli affari, sono stelle che mettono in risalto la vostra naturale simpatia e la facilità nel comunicare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una settimana densa di novità positive, anche se Venere e Mercurio restano fastidiosi per la casa e la vita familiare. Nella notte fra domani e mercoledì 24 nasce Luna piena nel settore degli incontri, v’innamorerete, travolti da un insolito destino nell’azzurro mare dello Scorpione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 aprile 2024), anche se il Sole è fastidioso e la Luna diventa piena in un segno irritante, avete sempre una base solida, potete contare sul vostro entourage che vi apprezza e sostiene, è questa la “famiglia” che apprezzate di più, insieme riuscite a costruire molto, grazie al fatto che vi capite in un attimo, a volte senza parlare.

Pesci

Cari Pesci, il Sole diventa grande accanto a Giove e Urano, una pazzesca Luna piena si forma domani, il cielo è in fermento come il vostro oceano, quanta passione c’è nel vostro cuore e quanta accanto a voi?