Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, la superficialità vi dà fastidio e vi viene voglia di arrivare subito al punto. In amore mettete fine alla timidezza, i pianeti vi aiuteranno a perdere tutte le inibizioni e sarete autentici nelle relazioni. Evitate investimenti a lungo termine, non è il periodo adatto: gestite le questioni legate al denaro con cautela, poiché la fortuna non è con voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualcuno che conoscete sta per dare una spinta inaspettata alla vostra carriera. Ci sono stelle e pianeti che stanno entrando in una fase più attiva e propositiva, e vi assistono in amore. Iniziate a costruire una relazione più felice e solida, può essere il momento giusto per costruire un rapporto speciale o pensare a una convivenza, a un matrimonio o a dei figli.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi vi renderete conto di quanto emotivamente siete maturati nei rapporti di coppia. Amore: dopo un lungo periodo di solitudine, finalmente oggi potrete dare un po’ di colore alla vostra vita. Incontrerete qualcuno di speciale. Sul lavoro siete chiamati a prove non di poco conto, ma sarete in grado di superare la fatica e la stanchezza.

Cancro

Cari Cancro, questo sarà il giorno in cui inizierete i cambiamenti nella vostra personalità. Finalmente vi lasciate andare di più e non siete frenati. In amore si apre una nuova fase nella coppia a livello emotivo. Questo porterà una nuova gamma di sensazioni ed emozioni. Sul lavoro mettete da parte i problemi personali che potreste avere con i colleghi di lavoro. A volte è necessario fare buon viso a cattivo gioco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 aprile 2024), riceverete grandi affermazioni e soddisfazioni. Rivedete le vostre relazioni precedenti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, potreste non aver fatto tutto con la dovuta correzione. In amore ci sono stati litigi e discussioni, ponete particolare attenzione oggi per non peggiorare le cose. Se pensate di investire, chiedete consiglio a qualcuno di cui vi fidate perché potreste cadere in una trappola.

Vergine

Cari Vergine, iniziate a fidarvi di più di voi stessi, altrimenti gli sforzi fatti saranno limitati dall’insicurezza che pervade la vostra vita. In amore avrete un fascino fuori dal comune, per cui se c’è una persona che vi piace tanto, non abbiate paura a dichiararvi. Cogliete l’occasione per proporre ciò che desiderate così tanto. Sul lavoro se qualcuno vi chiederà un consiglio, offrite il vostro aiuto senza chiedere nulla in cambio, perché in un altro momento potreste aver bisogno voi di una mano.

Bilancia

Cari Bilancia, per raggiungere i vostri obiettivi, sappiate che la chiave è organizzarvi per tempo e non farsi superare dagli altri. Rimboccatevi le maniche e vedrete che le cose andranno per il verso giusto. Non pensate solo al lavoro, cercate di creare un posto e ritagliare il giusto tempo per l’amore nella vostra vita. Prendete cura anche del corpo e della salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di essere cauti poiché potrebbero apparire persone invidiose che cercheranno di ritardare il vostro successo. Insomma, attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. In amore dovere rilassarvi e ritrovare serenità se volete superare le dispute con il partner. Sul lavoro se c’è un nuovo collega, aiutatelo ad ambientarsi.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa giornata dovrete superare situazioni difficili che richiederanno il massimo della concentrazione. Siate pazienti e pensate attentamente prima di agire. In amore siate sinceri e onesti. Sarà un buon momento per modificare alcuni problemi che influenzano il vostro rapporto con la famiglia. Cercate di non spendere oltre le vostre possibilità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non siate impazienti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, a volte è solo una questione di tempo. Impedite al dolore di invadere il vostro cuore e di non essere in grado di pensare con chiarezza. Saprete ottenere con calma tutto ciò che desiderate. Fatevi scivolare le cose addosso e non prendetevela per ogni minima cosa, rischiate di risentirne anche fisicamente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 aprile 2024), dovete essere consapevoli dei vostri mezzi e delle vostre qualità e non fare il passo più lungo della gamba. In amore se avete una relazione, non esitate a dire alla persona amata tutto ciò che sentite. Se siete single, dichiaratevi senza timore. Che avete da perdere? In ambito lavorativo ed economico può essere un momento d’oro.

Pesci

Cari Pesci, in questa fase dovete fermarvi un po’ a riflettere su cosa state facendo, su dove state andando e su come fare per migliorare. Guardatevi dentro e rimettetevi in carreggiata. In amore c’è qualcosa che non va. Fatevi un esame di coscienza, ripensate alle parole del partner e cambiate il vostro atteggiamento. Prendetevi cura maggiormente della vostra salute, attraverso una dieta sana e un po’ di movimento.