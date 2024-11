Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, avete messo da parte la superficialità anche per dimostrare agli altri il vostro vero valore. In questo momento avreste bisogno di un po’ di sano riposo anche per evitare di affaticarvi troppo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento siete al top della vostra condizione fisica. Vi sentite ottimisti e pieni di energie. Le stelle vi consigliano di confidarvi solo con persone di cui vi fidate ciecamente.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento siete troppo presi dagli impegni di lavoro. Così facendo finirete per trascurare voi stessi e i vostri affetti più cari. E non è detto che questo vi verrà perdonato.

Cancro

Cari Cancro, in questo momento siete pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Siete come un treno in corsa inarrestabile che prosegue dritto verso il proprio obiettivo. Curate di più l’alimentazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 novembre 2024), l’ottimismo non vi mancherà di certo in questo periodo, anche perchè state ottenendo i risultati sperati. I troppi impegni potrebbero però stressarvi parecchio e condizionarvi dal punto di vista fisico.

Vergine

Cari Vergine, la gente si fida della vostra competenza e della vostra sincerità. Sapete bene che bisogna sempre seminare bene per ottenere un raccolto importante.

Bilancia

Cari Bilancia, quando mirate dritti verso l’obiettivo siete sempre molto concreti e precisi. Ma in questo momento vi servirebbe anche un po’ di relax per staccare un po’ la spina.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in giornate come questa è bene essere prudenti e non concedersi distrazioni. Potreste pagare a caro prezzo un errore di valutazione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’ottimismo che vi pervade sarà davvero contagioso. Siete entusiasti per i risultati che state ottenendo, il consiglio delle stelle è quello di proseguire su questa strada.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete molto seri e decisi anche perchè volete concentrarvi bene su un obiettivo da raggiungere. Cercate anche di dedicare un po’ di tempo a voi stessi e alla vostra salute fisica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 novembre 2024), quando vi trovate in difficoltà spesso non chiedete aiuto agli altri solo per orgoglio. É un errore che non dovete commettere. Adesso vi serve il consiglio di una persona competente.

Pesci

Cari Pesci, dovrete fare leva sulla vostra diplomazia per raggiungere uno scopo. Cercate anche di dedicare un po’ di tempo agli affetti più cari che ultimamente avete trascurato.