Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 16 luglio – promette incontri significativi. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma di fronte a ostacoli imprevisti, non è il caso di sbottare quindi meglio rimanere calmi e diplomatici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è il periodo ideale per rilassarsi e godere della compagnia di amici fidati. Attenzione alle spese impreviste. L’amore fiorisce sotto la Luna in Vergine!

Gemelli

Cari Gemelli, vi state dimostrando imbattibili professionalmente, anche se purtroppo ancora legati a persone opprimenti. Da questo pomeriggio a giovedì focalizzatevi su famiglia e amici​.

Cancro

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata fortunata con opportunità professionali. Riconoscerete le vere intenzioni delle persone intorno a voi e capirete che direzione prendere!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 luglio 2024), è un periodo di emozioni intense ma attenzione a Marte che può causare rivalità, in particolare sul lavoro. Evitate scontri e concentratevi sui vostri obiettivi.

Vergine

Cari Vergine, in arrivo una notizia importante sul lavoro. Gli incontri insoliti e originali caratterizzano la giornata, portando nuove opportunità anche in amore!

Bilancia

Cari Bilancia, siete ancora un po’ stanchi e stressati, le fatiche dei giorni scorsi si fanno sentire. Dedicate il giusto tempo al riposo e continuate a lavorare sui vostri progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata di miglioramenti graduali, la Luna in Vergine favorisce iniziative lavorative e collaborazioni. Mostratevi disponibili e proattivi.

Sagittario

Cari Sagittario, movimenti, novità e cambiamenti caratterizzano questo periodo dell’anno. Fate attenzione agli aspetti legali delle vostre iniziative.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete polemici a causa di alcune critiche ricevute che non avete digerito… in ogni caso, anche se magari vi peserà, evitate lo scontro diretto…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 luglio 2024), non lasciate che le difficoltà vi influenzino troppo. Affrontate i problemi con calma per evitare ansia e stress.

Pesci

Cari Pesci, prosegue il trend positivo in campo lavorativo. Continuate a mettervi in evidenza, non dimenticate però di concedervi anche dei momenti di riposo.