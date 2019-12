Oroscopo Branko oggi 16 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, ancora siete lontani dal raggiungere quello a cui aspirate, ma se lavorerete sodo – soprattutto su voi stessi – otterrete dei successi che dureranno nel tempo. Cercate di non essere distratti, di ascoltare di più i vostri collaboratori sul lavoro e il partner in casa. Dovete imparare ad accettare le critiche, sono fondamentali per il vostro miglioramento.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko prevede che vi state avvicinando sempre di più al cambiamento che avete bisogno di vivere per affrontare un 2020 molto diverso dal 2019. Nei mesi scorsi, infatti, vi siete accontentati troppo spesso di briciole, invece ora avete bisogno di dire: “io mi merito l’intera pagnotta”. Luna pessima, amore litigarello.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di sentirvi stimolati. Se avete un’attività vorrete sperimentare qualcosa di nuovo, mentre anche con il partner volete scoprire cosa succede se iniziate a comportarvi in modo più dolce e attento. Sarete corrisposti con altrettante attenzioni? Molto probabile.

Cancro

Cari amici del Cancro, se dovete concludere un affare importante, stringere un accordo o far partire una nuova collaborazione, questo lunedì sembra essere la giornata appropriata. Non esitate, anche quando vi sentirete incerti, oggi non riuscite a vedere i benefici di domani.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a prendervi una giornata di riflessione. Sono stati due giorni, in questo fine settimana, in cui avete notato dei sentimenti contrastanti combattere dentro la vostra mente e forse è necessario fare un po’ di ordine. Sentimento e pensiero, tra l’altro, sono in contrapposizione ed è importante sbrogliare il nodo prima che si annodi ancora di più.

Vergine

Cari Vergine, con ben cinque pianeti in trigono non potete che approfittare di una settimana in cui godrete di un buon successo sia professionale che affettivo. Se siete coinvolti in qualche importante progetto è il momento di presentare la vostra parte, farla brillare dell’importanza che merita. In famiglia vi sentite protetti e felici.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 16 dicembre secondo Branko è importante che vi prendiate cura della vostra forma fisica ora che stanno per arrivare le vacanze di Natale. Rimettetevi in sesto per poter godere di bei momenti da passare con il partner e la famiglia. E gli amici, anche, naturalmente.

Scorpione

Cari Scorpione, siete molto presi da voi stessi in queste giornate. La salute è senza dubbio il campo in cui siete più carenti, con qualche acciacco influenzale e qualche doloretto qui e lì. Per il resto siete positivi e contenti, con un lunedì che non pesa come un macigno come solitamente accade.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi vivrete qualche tensione all’interno della sfera privata della vostra vita. Sia la famiglia che il partner vi danno qualche problema, ma l’importante per voi al momento è salvaguardare la stabilità economica. L’amore è caldo, anzi bollente, fate passare la tempesta.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – lunedì 16 dicembre – c’è un bel futuro ad attendervi. E non si parla di un futuro chissà quanto lontano, ma che anzi, potete scorgere girando l’angolo. Cercate di essere più coraggiosi e di andarvi a prendere quello a cui aspirano i vostri desideri più inespressi e silenti.

Acquario

Cari Acquario, una Luna negativa suggerisce di lasciare da parte l’impulsività in questo lunedì. Anche se sarà difficile e a provocazione vorrete rispondere con una provocazione. È Marte in Scorpione a rendervi aggressivi, cercate di programmare la vostra giornata in modo tale da rimanere il più possibile lontani da fonti di stress.

Pesci

Cari Pesci, non è un gran lunedì. Siete in un vortice di stanchezza e pressioni, che vengono dal lavoro come anche dagli affari privati. Cercate di fare un po’ d’ordine, affrontate una cosa alla volta e tutto sicuramente vi risulterà meno ingarbugliato.

