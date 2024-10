Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, in arrivo grandi novità in amore, il vostro cuore è pronto per iniziare una nuova relazione anche se permane qualche dubbio! Non abbiate paura di agire (tenendo i piedi per terra), sia nei sentimenti che soprattutto sul lavoro altrimenti potreste pentirvene!

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potete godere finalmente di stelle favorevoli e che vi infondono sicurezza. Buon momento in ambito sentimentale, fatevi trascinare dalla passione! In vista anche belle novità sul lavoro, vi sentite al top e pronti a condividere i vostri successi con le persone che amate.

Gemelli

Cari Gemelli, nuove opportunità in arrivo, non abbiate paura di intraprendere percorsi differenti. Ciò però non significa che dobbiate accettare tutto ciò che vi capita, riflettete bene su ogni cosa e non siate frettolosi perché c’è in gioco il vostro futuro e siete di fronte ad un bivio importante.

Cancro

Cari Cancro, siete insofferenti sul lavoro perché dovete convivere con persone che non sopportate, proprio ora che avreste bisogno di pace e tranquillità, ma per ora potrebbe servire fare buon viso a cattivo gioco. Una persona “sbagliata” potrebbe entrare nella vostra vita, se non la volete fatelo presente il prima possibile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 ottobre 2024), avete le idee un po’ confuse, soprattutto perché il lavoro non sta andando come speravate e non vedete sviluppi granché positivi. L’equilibrio interiore e lo spirito di avventura/rischio stanno battagliando dentro di voi, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dall’impulsività!

Vergine

Cari Vergine, l’energia è alle stelle nonostante il periodo “tempestoso”, non sprecatela in attività futili e trovate l’equilibrio giusto tra l’attività e il riposo visto che non potete andare sempre a cento all’ora! C’è una luce brillante nella carriera, sembra che il duro lavoro stia finalmente dando i suoi frutti!

Bilancia

Cari Bilancia, siete affascinanti e coinvolgenti, gli altri amano starvi accanto e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio non solo per le emozioni… Attenzione alle faccende amorose, siate cauti e proteggete il vostro equilibrio interiore. Potrebbero spuntare delle piccole insidie finanziarie ma nulla che non si possa gestire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la determinazione non vi manca, così come il supporto delle energie, ma state attenti alla salute! In amore le cose sembrano andare abbastanza bene e la creatività non vi manca certamente! Possibili spese impreviste o una revisione dei conti, attenzione!

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante possiate vivere momenti difficili siete più forti di quanto pensiate. In amore le cose sembrano un po’ incerte ma non perdete la speranza, a volte serve solo un po’ più di pazienza… Sta per accendersi la “spia rossa” della riserva energie, che ne dite di allentare i ritmi e riposare di più?

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è un po’ di instabilità lavorativa (o riguardo il denaro) ma anche chiari segnali di miglioramento, resistete ancora un po’ e tenete alta la guardia per non farvi atterrare. L’amore sembra essere dalla vostra parte, fatevi avanti con la persona che vi piace… e non portare il fisico allo stremo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 ottobre 2024), potete contare su una grande energia ma state vivendo un periodo di alti e bassi con possibili difficoltà in amore, non fatevi abbattere dalle crisi ma cercate soluzioni per uscirne! Evitate rischi e azzardi, sul fronte finanziario meglio attendere tempi migliori.

Pesci

Cari Pesci, nemmeno per voi questo è un periodo brillante dal punto di vista economico, cercate di fare ordinaria amministrazione e gestire le cose con cautela. Alti e bassi in amore ma durerà poco, starete meglio prestissimo! Siete sempre energici e questo aiuta molto nel lavoro e nelle relazioni sociali.