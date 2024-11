Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, un progetto a cui tenete e sul quale state lavorando da molto tempo sta finalmente prendendo forma. Nel corso del fine settimana dovrete cercare di staccare la spina.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento dovreste cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e relax. Mettete da parte le polemiche in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, avvertite un forte desiderio di innovazione e di cambiamento. Forse vi siete un po’ stancati di fare sempre le stesse cose e avete il grande desiderio di avviare progetti più ambiziosi e stimolanti.

Cancro

Cari Cancro, ci sono delle cose che vi preoccupano e che state evitando sistematicamente di affrontare. Forse sarebbe il caso di capire cosa non sta funzionando.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 novembre 2024), la vostra determinazione potrebbe spigervi verso traguardi insperati. A volte però siete ridondanti e lasciate poco spazio alle altre persone. Aprite la vostra mente anche verso nuovi orizzonti.

Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore avvertiterete la necessità di fare pulizia e di rimettere ordine alla vostra vita, non solo in senso metaforico ma anche dal punto di vista materiale.

Bilancia

Cari Bilancia, dovreste cercare di essere quanto più flessibili per poter comprendere anche le ragioni degli altri. A volte quei cambiamenti che possono apparire scomodi potrebbero, alla lunga, rivelarsi davvero provvidenziali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste cercare di esplorare nel profondo della vostra anima anche per capire cosa non sta funzionando. Se sarete davvero determinati, raggiungere la verità non sarà complicato.

Sagittario

Cari Sagittario, è vero che siete desiderosi di raggiungere le vostre mete, ma non è con la precipitosità e con la fretta che riuscirete a farlo. A volte per centrare gli obiettivi che vi siete prefissati serve metodicità e razionalità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se riuscirete a lavorare sodo non dovrebbero tardare ad arrivare i risultati sperati. Soprattutto in questo fine settimana dovreste prendervi una pausa per recuperare le energie mentali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 novembre 2024), dovreste cercare di crearvi una zona di comfort nella quale riuscire a recuperare le energie. Forse dovreste dedicare un po’ di tempo in più a voi stessi e alla vostra famiglia.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di oggi, 14 novembre, sarete piuttosto creativi e decisi a raggiungere i vostri obiettivi. Dovreste cercare di lavorare di più sulla comunicazione.