Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle nel corso delle prossime ore vi incoraggeranno a non incaponirvi, ascoltate i consigli delle persone che vi vogliono bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte nel segno e la Luna in ottimo aspetto faranno accadere qualcosa di bello nel corso delle prossime ore.

Gemelli

Cari Gemelli, fate molta attenzione a non essere presuntuosi, superficiali e troppo sicuri di voi stessi. Con la Luna in quadratura sarebbe il caso di mantenere le antenne ben sollevate.

Cancro

Cari Cancro, le stelle stanno per regalarvi un’opportunità inaspettata come un viaggio di lavoro! Non tiratevi indietro perché potrebbe rivelarsi un’occasione interessante di stringere contatti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 giugno 2024), qualcuno sarà impegnato con questioni economiche non di poco conto. Tenete duro.

Vergine

Cari Vergine, la Luna entra nel vostro cielo e, insieme all’influenza di Marte, vi donerà la forza e le risorse necessarie per combattere e puntare a una vittoria personale.

Bilancia

Cari Bilancia, è tempo di novità, di iniziare ad occuparsi di un progetto nuovo, di un’iniziativa interessanche vi stimola. Coraggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i rapporti con gli altri e le collaborazioni di lavoro vedranno una svolta (anche piccola) da qui a fine mese.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in dissonanza potrebbe rendervi più distratti del dovuto, attenzione a non combinare qualche guaio o addirittura a creare disastri clamorosi per via di una svista!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle favoriscono le opportunità lavorative all’estero, chi non ha ancora avuto novità farebbe bene a prepararsi al meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 giugno 2024), in questa giornata sono favoriti i lavoratori autonomi, le imprese di famiglia e i progetti creativi e più audaci!

Pesci

Cari Pesci, con la Luna opposta dovrete essere doppiamente prudenti ed evitare comportamenti precipitosi, in particolare chi deve firmare un contratto.