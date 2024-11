Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, riuscite ad avere il controllo su ciò che vi circonda, per questo non sentite la necessità di giustificarvi. Fate attenzione alla dieta: cercate di non esagerare a tavola. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state precedendo nella giusta direzione: qualcuno grazie alla fortuna, altri grazie alla propria razionalità. Allontanate ciò che vi fa male. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Gemelli

Cari Gemelli, non fermatevi alle apparenze: andate oltre! Occhio ai problemi di salute: fate più attenzione a ciò che mangiate e al vostro stile di vita.

Cancro

Cari Cancro, continuate ad inserire i vostri sogni, ma questo vi disorienta. Cercate di essere più pratici: vi aiuterà. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 novembre 2024), siete molto generosi ma, secondo l’Oroscopo di Branko, questo a volte può portare a spese sconsiderate: non esagerate. Siete in ottima forma, una forma che qualcuno vi invidia.

Vergine

Cari Vergine, potete finalmente vivere al massimo senza preoccuparvi di ciò che accade intorno a voi. È il momento di ritrovare la calma e organizzarsi al meglio prima di agire.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto profondi e chi vi circonda lo nota. Fate più sport e bevete di più: vi servirà per ricaricare le batterie. È necessario, in questo momento, alleggerire la testa. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata vivace che favorisce gli incontri. Ascoltate il vostro organismo: è importante trovare un equilibrio tra mente e corpo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto intuitivi e così riuscirete a superare ogni preoccupazioni. Decisi e determinati come siete sarà difficile fermarvi: cercate di mantenere questa energia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentite di buon umore e riuscite ad essere comprensivi con vi circonda. Dedicate un po’ di tempo al riposo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 novembre 2024), evitate le discussioni inutili e le polemiche. Continuate ad ascoltare le stelle: siete sulla strada giusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Pesci

Cari Pesci, la vostra gentilezza, secondo l’Oroscopo di Branko, vi aprirà tante porte. Vi sentite utili e riuscite ad avere molte conversazioni interessanti: difficile chiedere di meglio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.