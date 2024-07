Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi, 11 luglio, sarà particolarmente impegnativa. Le stelle vi incoraggeranno a mettere da parte la vostra vita personale e concentrarvi sul vostro lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sarà una meravigliosa Luna in Vergine, che renderà più bella la vostra vita sentimentale. Se siete vicino a qualcuno, dovreste approfittarne per organizzare una serata speciale con i vostri cari.

Gemelli

Cari Gemelli, la luna sarà in direzione opposta, il che potrebbe creare un po’ di tensione in casa. Potreste trovarvi in conflitto con un membro della famiglia arrabbiato nelle prossime ore.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio si sposta nel Leone per alcuni giorni, continuando a proteggere le trattative, gli accordi, le vendite, le attività commerciali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 luglio 2024), Mercurio nel vostro segno vi incoraggia ad accelerare, cercare nuovi contatti, stringere amicizie e alleanze, sviluppare progetti e trovare alleati con cui promuovere.

Vergine

Cari Vergine, come mostra l’oroscopo di Branko, se siete innamorati di qualcuno da molto tempo, le stelle vi incoraggeranno a fare il primo passo.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra vita sentimentale nel corso delle prossime ore inizierà gradualmente a migliorare dopo un periodo piuttosto instabile. Le stelle vi incoraggiano a esprimere la vostra naturale generosità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà una giornata particolarmente favorevole anche per le relazioni e gli incontri. Venere rimarrà in buon aspetto ancora per qualche ora.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore Giove sarà in opposizione, il che potrebbe far sorgere problemi burocratici che avete messo da parte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vorreste rimettervi in gioco. Vorrete cercare nuove opportunità, incontrare persone e valutare bandi europei e finanziamenti degli enti locali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 luglio 2024), le stelle vi spingono a prestare maggiore attenzione alle vostre emozioni. Tra poche ore, Venere inizierà un transito negativo, che potrà portare a nuovi tensioni con il vostro partner.

Pesci

Cari Pesci, la Luna sarà in opposizione, il che potrebbe causare qualche disagio sul lavoro. Potreste volerne discutere con il vostro partner o collega entro le prossime ore di questo giovedì 11 luglio.