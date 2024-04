Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio, Venere, il Sole e la Luna sono in buon aspetto, il che vi rende tra il segno migliore del giorno! Siete talmente pieni di stimoli che non sapete a cosa dare la precedenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è arrivato il momento di iniziare ad avviare un progetto al quale tenete molto, fortunato chi può farlo con le persone giuste!

Gemelli

Cari Gemelli, con la Luna, il Sole, Venere e Mercurio in aspetto favorevole (come gli amici dell’Ariete) la vostra mente sarà vivace come non accadeva da tempo.

Cancro

Cari Cancro, la mattina è il momento della giornata su cui puntare maggiormente, sfruttando la Luna attiva e pronta a “benedirvi”. Dopo pranzo potreste accusare un calo fisico o un po’ di confusione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 aprile 2024), giornata interessante sulla quale “scommettere”, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Vergine

Cari Vergine, il vostro è un buon ciel0 vi sostiene, mettetevi in gioco perché avete ottime possibilità di ottenere molto in questo periodo!

Bilancia

Cari Bilancia, è tempo di esplorare nuovi orizzonti professionali, prendere in considerazioni strade ancora non percorse e avvicinarvi ad un successo anche inaspettato!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la prudenza dovrà accompagnarvi per tutta la prima parte di giornata, meglio non rischiare con la Luna ancora ostile.

Sagittario

Cari Sagittario, il nervosismo e la tensione sono alle stelle. Se non farete attenzione commetterete degli errori madornali! Non incaponitevi nelle vostre posizioni, siate calmi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio dissonante potrebbe causare dei problemi sul lavoro, dovrete gestire le cose facendo leva su tutta la razionalità di cui disponete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 aprile 2024), Venere attiva alimenta le speranze d’amore, anche in chi si stava rassegnando a vivere da solo e a mettere in secondo piano la sfera sentimentale.

Pesci

Cari Pesci, Luna dissonante a partire dal pomeriggio, il rischio è di incappare in contrattempi irritanti. Siate cauti e supererete la “tempesta”!