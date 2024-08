Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, in arrivo una sfilza di giorni perfetti per l’amore senza nemmeno una Luna contraria. È una cielo pieno di brio e di voglia di divertimento e distrazioni anche se è agosto non lasciatevi sfuggire interessanti proposte di lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, mugugni nella coppia, c’è forse un po’ di gelosia nell’aria. Con Venere e Mercurio non potete dubitare dell’amore. Se siete single Ferragosto sarà un buon momento per parlare con una persona speciale.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove e Marte vi rendono irresistibili e un po’ sfacciati. Se desiderate qualcuno e qualcosa, ve lo andate a prendere anche se la situazione è complicata.

Cancro

Cari Cancro, siete i beniamini del cielo e se qualcuno merita di essere amato e scelto siete sicuramente voi e la persona che può rendervi felice e proprio vicino a voi e forse lo conoscete già.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 agosto 2024), il vostro cielo è perfetto, sono fortunati soprattutto i nuovi incontri e fare conquiste non sarà difficile. Le Stelle dicono osate, osate, osate.

Vergine

Cari Vergine, a Ferragosto la Luna vi darà forza. Vi aiuterà a cancellare la vostra timidezza. Se non osate, fate la prima mossa. Basta uno sguardo, lo sapete bene anche voi.

Bilancia

Cari Bilancia, non avete nessuna stella contro: sono favoriti i nuovi incontri. Giove e Marte saranno i guardiani del vostro successo nel corso delle prossime ore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una scossa salutare, dovete uscire dal guscio e farvi avanti del resto è agosto pure per voi, Giove e Marte sono in posizione sexy non abbiate paura di innamorarvi.

Sagittario

Cari Sagittario, menomale che potete riposare perché il cielo di agosto vi scotta un po’ ma per fortuna potete riposare e rilassarvi. Non vale la pena di raccogliere nuove sfide, nessuno vi sta chiedendo di superare voi stessi solo di dare il massimo quando potete e se potete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, domenica e lunedì saranno due giorni magnifici per i nuovi incontri, qualcuno di speciale potrebbe bussare davvero alla vostra porta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 agosto 2024), annuncia che il cuore sorride e non c’è ex o rivale in amore o in carriera che possa togliervi il buon umore.

Pesci

Cari Pesci, facendo un paragone anche il cielo estivo può portare nubi e grandi ma voi siete creature d’acqua e saprete tenervi testa, spunta sempre il sereno e la notte riserva sorprese deliziose.