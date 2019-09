Oroscopo Branko oggi 15 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica settembre 2019.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

Ariete

Le stelle estive vi hanno aiutato a superare gli ostacoli di coppia, ma qualcosa va ancora chiarito con altri parenti, familiari o amici. Potreste fare un incontro passionale. Potrebbero esserci discrete occasioni di fare affari in arrivo.

Toro

Incontri sociali, amicizie, eventi culturali e nuove possibilità in affari in questa domenica. Potreste finalmente trovare un vostro ruolo in questa stagione rinnovativa ed energica, con venere e Mercurio in Bilancia che vi fa scintillare. Lasciate l’amore bussare alla porta. Oroscopo Branko 15 settembre 2019 | Gemelli

Luna in Ariete, ha la forza di ottenere il meglio da voi (pur di mandarvi in tilt), e vi protegge in ogni viaggio che fate o avete in programma. Basta con il buio professionale che avete attraversato: Mercurio in Bilancia può dare una scossa decisiva al lavoro, allo studio e agli affari. Cancro Conoscete bene la luna e sapete che con voi è instabile: vi avverte che siete all’inizio di una trasformazione: diventerete più moderni e diversificherete la vostra attività. E vi consiglia di inserirvi in un settore ancora inesplorato. Ma in amore, siate conservatori. Leone Siete ancora tra i segni più fortunati, che possono contare su maggiori possibilità in affari, carriera, lavoro, viaggi. Se siete adulti, concentratevi sui beni immobili, perché potresti guadagnare. Anche nelle società bisogna che ci sia qualcuno che porti fortuna, l’avete? Venere arriva sinuosa dalla Bilancia, vestita per l’amore! LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 15 settembre 2019 | Vergine Siete un po’ sotto tono per via della Luna piena degli ultimi tre giorni, la quale però vi da anche qualche soddisfazione. Oggi la vostra stagione zodiacale è festeggiata proprio dalla Luna che si scalda in Ariete, amante preferito di molte Vergini. Questa Luna vi fa venire nuove idee e pensare a nuovi progetti. Bene! Mercurio,Venere, Marte aiutano l’amore e cercano soldi. Bilancia Luna ancora piena di luce che va in Ariete vi fa lavorare anche di domenica. Anche se non siete al lavoro approfittate dell’energia per inventare una strategia e battere la concorrenza. Giove (legge) vi protegge con Mercurio attivo nel segno, che vi guida al successo professionale, Venere aggiunge un tocco di classe. Pensate all’immagine. I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

Marte e Plutone sono i pianeti che meglio rappresentano lo Scorpione: entrambi i pianeti vi garantiscono belle soddisfazioni in amore. Sarete molto passionali e grazie alla Luna in pesci i single potranno incontrare qualcuno. Addio dunque alle alte montagne del passato, la vita è adesso.

Sagittario

Inizia la ripresa dopo un periodo di stress, grazie alla Luna in ariete. Chiarite i problemi con l’altro sesso prima di tornare alle ossessioni e fissazioni professionali. Anche i single devono cercare un modo per essere più leggeri con chi vi piace. Così potrete migliorare in amore. Viaggi in arrivo.

Capricorno

Eventi lieti previsti in famiglia, con figli e amici. Coltivate le amicizie perché per voi del capricorno sono troppo importanti, e sapete come dare il massimo. Gli amici vi aiuteranno a risolvere le piccole incombenze di questo periodo.

Acquario

La Luna ancora piena di luce si sposta in Ariete: potreste collegarvi con persone già conosciute e con quelle che avrete la fortuna di incontrare da oggi in poi. Questa fortuna, nelle finanze e nel lavoro, è offerta da Mercurio in aspetto con Giove: cause legali vinte. Venere potente in Bilancia favorisce le donne dell’Acquario.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 15 settembre 2019 | Pesci

Scontri nel lavoro e collaborazioni in crisi rappresentano un fattore negativo, ma vi danno anche l’energia per reagire. Ma Mercurio e Venere tornati amici aumentano la spinta creativa, di cui dovrete approfittare. Marte in Bilancia a ottobre vi fa pensare a un nuovo progetto di vita, mentre in amore potrete stare tranquilli.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI