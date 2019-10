I Fatti Vostri, l’oroscopo di Paolo Fox in diretta tv

Anche oggi, come ogni giorno, Paolo Fox ha chiuso la puntata del programma I Fatti Vostri, in onda tutti i giorni su Rai 2, con il suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani ha fornito le sue previsioni per la giornata di oggi, ma non solo. Come da programma, a ogni segno l’astrologo ha dato un numero di stelle variabile da 1 a 5. Ovviamente in base alla positività della giornata (1 negativa, 5 ottima). Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox durante la puntata di oggi de I Fatti Vostri:

ARIETE

Quattro stelle per l’Ariete. Non tutto quello che state facendo vi soddisfa. C’è una sorta di tensione. Liberazione in vista a fine anno. Vi piace intraprendere percorsi complicati, ma certe volte bisogna dire stop. È un anno di “precariato”, è un momento in cui tutto vi sembra provvisorio. Dovete capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.

TORO

Tre stelle per i Toro. Un po’ di fatica in questi giorni, preparatevi ad essere un po’ severi nei confronti delle persone che dicono di fare e poi non fanno… 2020 sarà radioso per i Toro.

GEMELLI

Quattro stelle per i Gemelli. Paolo Fox, durante la puntata de I Fatti Vostri di oggi, ha svelato che i Gemelli hanno un ottimo cielo. Da dicembre 2019 finisce la fase conflittuale che avete iniziato nell’autunno dello scorso anno. In questi giorni avete l’opportunità di capire che alcune ragioni stanno tornando a voi. Tensioni in amore.

CANCRO

Cinque stelle per il Cancro. Ottime notizie per quanto riguarda i sentimenti. Nell’ambito del lavoro siete più predisposti a rischiare, in amore no. Forzatevi un po’. Circondatevi di persone a cui volete bene.

LEONE

Due stelle per i Leone. Il segno del Leone è preso da tanti problemi. Siete preoccupati, siete sempre prudenti grazie a un ottimo Giove. In questi giorni siete sotto pressione ed è evidente. Volete essere i migliori, non è necessariamente una cosa negativa… Chi ultimamente ha ottenuto poco, si sente sotto pressione. Le prossime 2 settimane saranno di scontri e revisione.

VERGINE

Cinque stelle per la Vergine. Andate verso una fase molto importante. Nuovi progetti vedranno la luce a breve. Cose importanti in vista. Un oroscopo che, secondo Paolo Fox, rivela buone cose. Potete molto di più.

BILANCIA

Quattro stelle per la Bilancia. È un anno faticoso nel fare tante cose, però state sempre lì, sul pezzo. Siete equilibrati anche se è difficile. Cercate di essere sereni e di recuperare dal punto di vista sentimentale.

SCORPIONE

Cinque stelle per lo Scorpione. Paolo Fox durante la puntata de I Fatti Vostri ha annunciato in arrivo tante cose per questo segno. Ultimamente vi sentite molto meglio, sopratutto rispetto ad agosto. State uscendo dal tunnel dell’estate, prendete al volo questa occasione.

SAGITTARIO

Tre stelle per i Sagittario. Se vi hanno promesso qualcosa, si potrebbe realizzare. Entro la fine di novembre dovreste essere chiamati a fare qualcosa di importante. Quando fate ciò che vi piace, riuscite benissimo.

CAPRICORNO

Due stelle per i Capricorno. Avete tante idee in mente, tanti progetti. Le grandi novità ci saranno nel 2020. Apprendete l’arte, la mettete da parte e la sviluppate. Se avete la possibilità di fare delle cose per conto vostro, dovete farle. Giornate faticose in vista. Non volete stare nella confusione. Paolo Fox consiglia di ascoltarvi, di stare un po’ da soli. Se avete fatto troppo a meno dell’amore, è il caso di rimediare.

ACQUARIO

Tre stelle per gli Acquario. Spesso borbottate, ma poi siete accomodanti. È arrivato il momento che i nodi arrivano al pettine. Dovete fare una sintesi su quello che c’è da fare. Dovete fare ordine nella vita. Amate sperimentare

PESCI

Quattro stelle per i Pesci. Bel cielo anche in vista della fine del mese. Questo è un mese in cui dovreste ricevere delle proposte in ambito amoroso. Se avete delle cose da dire, è arrivato il momento di dirle. Quello che state vivendo lo vivete un po’ male, ma state ritrovando la serenità perduta.

