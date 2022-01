Sul nuovo numero del settimanale TPI - The Post Internazionale Roberto Corradi analizza le profezie di Paolo Fox

In questo numero verificheremo le profezie di Paolo Fox:

ARIETE

“È finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti e di realizzare qualcosa di innovativo. Il prossimo anno darà spazio a un rinnovamento importante.” E infatti Serena Grandi, 23 marzo 1958, dopo lunga meditazione, annuncia di aver deciso di volersi fare suora.

TORO

“Con l’anno nuovo dovrà evitare gli azzardi e potrebbe chiudere rapporti inutili o superflui.” E infatti una compagnia aerea offre 35 milioni di dollari a George Clooney per uno spot di un solo giorno di lavoro. Lui però rifiuta perché l’azienda appartiene a un Paese che l’attore ritiene discutibile.

GEMELLI

“Questo è uno dei segni che proprio nei momenti di grande difficoltà riesce a trovare la strada per il successo. Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della sua vita”. E infatti Patrick Zaki, 16 giugno 1991, viene scarcerato dopo 22 mesi di prigionia in Egitto.

CANCRO

“Per questo segno è in arrivo entro l’estate una conferma: per ripartire con più speranza.” E invece Angela Merkel, 17 luglio 1954, l’8 dicembre 2021 abbandona l’incarico da Cancelliere tedesco con una megafesta a base di musica punk con un pezzo di Nina Hagen.

LEONE

“Meglio non fare passi azzardati, il 2021 è un anno di conservazione; no alla competizione e ai progetti faraonici. L’invito è quello di ridimensionare tutto e di dimostrare fermezza.” E infatti Sergio Mattarella, 23/7/1941, annuncia che alla fine del suo settennato non si ricandiderà.

VERGINE

“Il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. C’è chi riuscirà a fare il grande passo. Bene Plutone e Venere. Dovràcontinuare il percorso già tracciato negli ultimi mesi del 2020.” E infatti il 13 febbraio Mario Draghi, 3 settembre 1947, diventa premier.

BILANCIA

“Emozioni importanti. Sta finendo un periodo di interregno in cui è stato necessario cambiare mansioni, ruolo, orari. Il 2021 porta stabilità, conferme e grinta.” E infatti Silvio Berlusconi, 29 settembre 1936, continua a confidare negli amici per essere eletto Presidente della Repubblica.

SCORPIONE

“Queste stelle risveglieranno emozioni sopite. Nel 2021 i nati sotto questo segno svilupperanno una forte ribellione che andrà amministrata con molta cura.” E invece Joe Biden, 20/11/1942, sbaglia nel leggere il gobbo pochi giorni dopo essersi prodotto in un mega peto in faccia ai Reali d’Inghilterra.

SAGITTARIO

“Ripartiranno molti progetti che sono stati bloccati negli ultimi mesi e ci saranno nuove possibilità. Torna la creatività!” E infatti per Britney Spears, 2 dicembre 1981, per l’effetto di una sentenza, finisce la tutela legale che il padre per tredici anni ha esercitato sulla popstar.

CAPRICORNO

“Nel 2021 dovranno essere più saggi del previsto. Gli anni di crisi servono anche per maturare una profonda consapevolezza di se stessi: non mancheranno affermazioni e consensi, progetti di rilievo.” E infatti Adriano Celentano, 6 gennaio 1938, annuncia un nuovo album con Mina e un nuovo show Rai.

ACQUARIO

“Un segno rivoluzionario! Il desiderio di cambiare vita è forte e arriva l’esigenza di trovare uno stile di vita nuovo.” E invece circola la notizia che il giornalista Enrico Varriale, 22/1/1960, viene mandato a processo con rito immediato per lesioni e stalking ai danni della ex compagna.

PESCI

“Periodo fertile grazie all’influenza di Giove. Inizia un biennio di grande forza, con soddisfazioni. Il 2021 è l’anno di rimessa in gioco.” E invece la Lega di Matteo Salvini, 9/3/1973, dopo la tornata elettorale, per i sondaggi scivola al 17,6% dei consensi dietro sia al Pd che a Fratelli d’Italia.

