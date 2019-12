L’ignoranza di Lucia Borgonzoni sulla depressione: le notizie di oggi lette da Giulio Cavalli

Le notizie di oggi lette da Giulio Cavalli: Lucia Borgonzoni e la depressione

Ma davvero è una buona notizia che un elettore su 4 voterebbe un movimento che non ha un programma politico? Con tutta l’amicizia per le Sardine penso di no. Proprio no. Poi. La terribile cazzata della Borgonzoni sulla depressione dimostra perfettamente il culto dell’ignoranza. Poi. Però “l’uomo forte” potrebbe anche dire che la gente non ne può più di governi che risultano essere solo accrocchi. Come questo. Poi. È morto Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ai lager. E mi chiedo come faremo quando se ne saranno andati tutti, come potremmo tenere rigida la memoria qui dove viene presa così poco sul serio. Poi. Dicono che Renzi e Salvini siano d’accordo per fare cadere il governo. Dicono che sia impossibile. Quanto volte in questi anni, in politica, è accaduto l’impossibile?

