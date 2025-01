L’Italia non fa nulla per fermare la fuga dei cervelli: dal Portogallo uno spunto su cui ragionare

Se l’Italia vuole continuare a esistere e offrire un futuro alle prossime generazioni non ha scelta: deve fermare la fuga dei giovani e attrarne degli altri qualificati. Cervelli o non cervelli, meno giovani significa meno crescita e quindi meno futuro.

Migliaia di ragazze e ragazzi si formano in Italia, a spese dell’Italia – si stimano ben oltre 4 miliardi di euro l’anno di spesa pubblica – e poi decidono di trasferirsi all’estero per gli stipendi migliori e le condizioni lavorative più promettenti.

Il Portogallo ha deciso di tentare di tamponare il problema cercando di aumentare temporaneamente gli stipendi agli under35 che decidono di restare o entrare a lavorare nel Paese. I giovani potranno usufruire di fortissimi sgravi fiscali per 10 anni di impiego a partire dal 2025.

La strategia del governo portoghese è lineare: più soldi nelle tasche dei giovani per rendere meno conveniente emigrare all’estero. Misura di cui saranno beneficiari anche gli stranieri.

In particolare, per gli stipendi fino a 28mila euro, nel primo anno gli under35 verranno esentati dalle imposte sullo stipendio del 100%; dal secondo al quarto del 75%; poi del 50%; infine dall’ottavo al decimo del 25%.

Si tratta di una mossa temporanea e a cui possono essere mosse diverse critiche. Non risolve i problemi alla base del sistema, ma lo prova a “deviare” in positivo per un po’. Se gli stipendi sono inadeguati alle necessità e al tipo di lavoro esercitato non è sufficiente abbassare le tasse per qualche anno. Occorrono le condizioni di base affinché si investa di più e meglio, affinché il restare diventi più conveniente dell’andarsene anche in prospettiva, non solo nell’immediato.

L’Italia non sta facendo nulla. Proprio per questo, seppur con tutti i rischi del caso, la proposta portoghese è un piccolo passo in avanti e un’apertura rispetto al dramma delle fughe a cui sono soggetti diversi Paesi europei.

Se vogliamo dare un futuro all’Italia e all’Europa occorrono misure coraggiose e investimenti sulle nuove generazioni. Non è retorica, è matematica. Il Portogallo porta uno spunto da cui iniziare a ragionare.

