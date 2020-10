L’etica nella finanza: l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini incontra le banche

Giovedì 29 ottobre, alle ore 12.00, l’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini la comunità finanziaria con un evento online in diretta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla conferenza, che si svolgerà nel rispetto delle norme introdotte per prevenire i contagi da Covid-19, interverrà anche Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d’Italia. Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, modererà il dibattito, al quale assisteranno i rappresentanti delle principali banche italiane.

Durante la conferenza, che sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno illustrati i primi esiti e gli sviluppi futuri del dialogo e della collaborazione tra la Diocesi di Milano, l’Università Cattolica e le principali banche italiane per lo studio e l’elaborazione di idee e strumenti di lavoro per una economia e una finanza sostenibili.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il volume pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero dal titolo Quali responsabilità per la finanza?, nato dal primo incontro tra l’Arcivescovo di Milano e il mondo finanziario tenutosi il 23 ottobre 2019, nell’ambito di un convegno sui temi di etica e finanza svoltosi in Cattolica e alla Biblioteca ambrosiana.

Dopo l’invito dell’Arcivescovo Delpini a proseguire il dialogo, hanno preso vita diverse iniziative. realizzazione in Università Cattolica dei “Laboratori di economia e finanza” dedicati ai temi principali del documento della Congregazione della Santa Sede per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.

