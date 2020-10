Bookcity Milano: la nona edizione si terrà dall’11 al 15 novembre

Dall’11 al 15 novembre 2020 si terrà la nona edizione di Bookcity Milano, manifestazione dedicata dedicata al libro e alla lettura che coinvolge l’intera filiera del libro: editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori, blogger, studenti, professori, lettori occasionali o forti, di ogni età. Bookcity Milano, sarà un’edizione speciale che unisce al tradizionale programma, fatto di incontri nei più prestigiosi luoghi culturali della città, un palinsesto internazionale in streaming dedicato al tema Terra Nostra.

Un focus che vuole affrontare una tematica urgente e importante, centrale per la città di Milano e non solo. Una riflessione comune, partecipata e diffusa, proprio come nell’anima di BookCity, per leggere e scrivere insieme un nuovo rapporto con la #TerraNostra. La conferenza stampa di #BCM2020 si terrà il 21 ottobre, alle ore 10.30, al Teatro Franco Parenti (ingresso in sala previa registrazione dal 14 ottobre sul sito www.bookcitymilano.it).

Bookcity Milano è un evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. L’Associazione Bookcity Milano è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Consiglio di indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Achille Mauri. La presidenza per l’edizione 2020 è stata affidata a Luca Formenton (Fondazione Mondadori). Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

