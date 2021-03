Alda Merini: 90 anni dalla nascita, nel giorno dedicato alla Poesia e all’inizio della primavera

La “Poetessa dei Navigli” viene ricordata dalla sua Milano (e non solo): tutte le iniziative in programma, nonostante la zona rossa

“Sono nata il 21 a primavera/ ma non sapevo che nascere folle/aprire le zolle/potesse scatenar tempesta”. I celebri versi di Alda Merini, poi messi in musica da Milva, accendono l’attenzione su una curiosa concatenazione di eventi: il 21 marzo 2021 è il 90° anniversario della compianta “poetessa dei Navigli”, oltre che l’inizio ufficiale della primavera e, dal 1999, la Giornata mondiale della Poesia (nonché quella del ricordo delle vittime di mafia).

Scomparsa nel 2009, Alda Merini è profondamente legata alla storia di Milano. Nel 2019 la sua città le ha intitolato il pittoresco ponticello in pietra che collega le due sponde della Ripa di Porta Ticinese, proprio di fronte alla sua casa che poi è stata trasformata in museo.

Proprio questo luogo viene spesso utilizzato per manifestazioni in ricordo dell’autrice di “A tutte le donne”, come avvenuto anche lo scorso 8 marzo. E nell’anniversario della sua nascita, Alda Merini viene ricordata anche da Aldo Colonnello nel libro “La Poetessa dei Navigli”. Edito da Meravigli Edizioni, specializzata in pubblicazioni sulle tradizioni culturali milanesi, il testo ripercorre di un’amicizia “profonda, seppur breve e tardiva”.

Proprio per il 21 marzo, dalle ore 17.00, è prevista la diretta Facebook del racconto in musica “Se tu avessi visto i miei cieli”, appuntamento conclusivo della rassegna su Alda Merini intitolata proprio “Sono nata il 21 a Primavera”.

Daniela Di Renzo, Eleonora Giosuè, Emiliano Begni, Roberto Boarini, Francesco Consaga e Ermanno Dodaro racconteranno la poetessa con un duplice mezzo: i loro strumenti musicali, ma anche quelli vocali. L’evento si potrà seguire sulla pagina Facebook di Eppur si muove, realtà culturale del Lazio, ma non per questo meno vicina al ricordo della Poetessa.

A Milano, nel contempo, si svolgeranno due appuntamenti organizzati da BookCity per la Giornata Mondiale della Poesia 2021. Alle ore 16.30 “Il Poeta di Milano. Omaggio a Franco Loi” ricorderà quello che è stato un grande amico della manifestazione, attraverso i contributi di Vivian Lamarque e Umberto Fiori. Alle 18.00, “Poetry and the City” rievocherà invece le opere di Emily Dickinson, con i contributi di Silvia Bre, Nicola Gardini, Vittorio Lingiardi, Giuseppina Manin e nuovamente Vivian Lamarque. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di BookCity Milano.

