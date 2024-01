Torna l’anticiclone sull’Italia: temperature oltre i 20 gradi

Sarà un clima tutt’altro invernale quello che attraverserà l’Italia nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, già da oggi un vasto campo di alta pressione, accompagnato da aria calda in quota, si espanderà sull’Europa centro-occidentale, bloccando qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. Il risultato saranno temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale, con punte fino a 20 gradi.

in serata potrebbe cadere pioggia in Liguria, Toscana e Romagna, prima di un miglioramento anche in queste aree. Per il resto della settimana non sono previste precipitazioni, mentre il caldo inizierà a farsi sentire. La giornata più calda potrebbe essere giovedì 25 gennaio, in particolare al centro sud e sulle due isole maggiori. Nel resto del paese, i valori saranno più miti ma tutt’altro che invernali. Il caldo si farà sentire anche in alta montagna: sulle Alpi di nord ovest lo zero termico supererà i 3.500/4.000 metri, un livello assolutamente anomalo per la stagione.