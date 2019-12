Previsioni meteo di oggi, 13 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 dicembre 2019 | NORD

Le previsioni per oggi al Nord vedono un cielo molto nuvoloso e coperto con nevicate diffuse già a quote pianeggianti sulle regioni alpine e sull’Emilia-Romagna occidentali. Piogge sparse altrove. Dal pomeriggio ci sarà un rapido diradamento della nuvolosità compatta con l’attenuazione dei fenomeni in tarda serata.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna al mattino saranno presenti molte nubi, in particolare sul fronte delle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi localmente anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Dal pomeriggio ci sarà un graduale diradamento della nuvolosità sul settore peninsulare, a iniziare dalle regioni tirreniche più settentrionali. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro peninsulare. Ancora estesa nuvolosità medio-alta sulla Sardegna.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud sono previsti addensamenti compatti su Campania, le aree interne del Molise, Basilicata e Calabria tirreniche, ma anche sulla Sicilia, con rovesci e temporali sparsi e in sensibile intensificazione pomeridiana sulle regioni tirreniche. Estese velature sul resto del meridione.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione su alpi e prealpi, in aumento sulla Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento sulle aree alpine occidentali, rilievi emiliani, regioni centrali e coste della Campania.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 dicembre 2019 | VENTI

Venti di burrasca con raffiche fino a tempesta dai quadranti occidentali sulle regioni tirreniche centromeridionali. Forti raffiche fino a burrasca sulle aree alpine e prealpine sul resto del centro-sud. Da moderati a forte passeranno dai quadranti occidentali sul resto del paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari: molto agitati il Mar Ligure, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno, tendenti a divenire grossi dal tardo pomeriggio. Da molto mossi ad agitati i restanti mari.