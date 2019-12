Previsioni meteo di oggi, 11 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 11 dicembre 2019 | NORD

Al Nord è prevista una presenza di spesse ed estese velature sulle regioni occidentali, alle quali saranno associate deboli precipitazioni sul settore occidentale, Lombardia ed Emilia-Romagna. Atteso un miglioramento in serata. Alle prime ore del mattino e dopo il tramonto invece potrebbero esserci dense foschie e locali banchi di nebbia sulla pianura Padano-veneta.

CENTRO E SARDEGNA

Una tregua per il centro e Sardegna. La giornata partirà con addensamenti compatti sulle regioni adriatiche ma che si dissolveranno in tarda mattinata. Condizioni di bel tempo nel resto del centro, con una copertura in peggioramento attesa tra tardo pomeriggio e serata in Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Alto Lazio.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi mercoledì 11 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Al sud e in Sicilia vedremo cielo molto nuvoloso, soprattutto su Salento, rilievi lucani, Calabria e Sicilia settentrionale con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni si manifesteranno soprattutto nella mattinata, ma il tempo migliorerà nel pomeriggio. Attese debole nevicate sull’appennino calabrese oltre i 1000 metri. Sul restante meridione estesa nuvolosità poco consiste con schiarite su Molise, Campania e Sicilia centro-meridionale.

TEMPERATURE

Minime in rialzo sulle aree alpine confinanti, mentre non saranno presenti variazioni di rilievo su Salento, Calabria ionica e Sicilia. In calo invece sul resto del paese. Le massime in aumento sulle aree alpine e sulle coste meridionali siciliane. Stazionarie su Liguria, entroterra abruzzese, Puglia meridionale e le aree interne della Sicilia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 11 dicembre 2019 | VENTI

Venti moderati da nord-est con rinforzi sulle regioni centrali peninsulari, che si attenueranno nel pomeriggio. Forti con raffiche fino a burrasca forte invece dai quadranti settentrionali, al Sud, in riduzione in serata.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari: da agitato a localmente molto agitato per lo Ionio ad est, mentre da molto mossi ad agitati nel canale di Sardegna, Tirreno Centromeridionale, basso adriatico e restante Ionio. Da poco mossi a mossi il mar Ligure e il tirreno settentrionale. Mossi o molto mossi gli altri mari.