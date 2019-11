Previsioni meteo di oggi, 8 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 8 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 8 novembre 2019 | NORD

Al Nord parecchie nubi e precipitazioni diffuse anche sotto forma di rovesci, intensi in particolare su Triveneto e Levante ligure. Quota neve sopra i 1500 metri.

CENTRO E SARDEGNA

Nubi compatte su regioni tirreniche e Umbria, con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, ma in attenuazione dal pomeriggio. Sul versante adriatico, addensamenti compatti lungo la dorsale appenninica, con piogge sparse e cielo velato.

Previsioni meteo oggi venerdì 8 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia con precipitazioni anche diffuse, sotto forma di temporale. Fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Campania settentrionale. Nuvolosità scarsa sul resto del Meridione, con addensamenti maggiori su aree interne del Molise e Calabria tirrenica.

TEMPERATURE

Minime in calo al Sud, in rialzo altrove. Massime in aumento su regioni ioniche e Pianura Padana, in calo sulle aree alpine, prealpine e regioni centrali, stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi venerdì 8 novembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, giovedì 7 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, mercoledì 6 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, martedì 5 novembre 2019

Burrasca lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, moderati sulla Pianura Padana, da moderati a forti sul resto del Centro-Sud, con maggiori rinforzi lungo le aree appenniniche.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto mossi ad agitati il canale e il Mare di Sardegna, il Mar Ligure, il Tirreno e lo stretto di Sicilia. Da molto mossi ad agitati il Tirreno e il canale di Sicilia. Da mossi a molto mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA