Previsioni meteo di oggi, 31 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 31 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 31 ottobre 2019 | NORD

Al nord Italia previsti annuvolamenti compatti più o meno ovunque con debolissime piogge su settore occidentale, Emilia Romagna e rilievi nord-orientali. In riduzione durante il pomeriggio su Triveneto.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni associate a prevalente carattere di rovescio o temporale, in intensificazione e diffusione prima sulla Toscana e poi, dal pomeriggio, su Sardegna e sulle restanti zone peninsulari.

Previsioni meteo oggi giovedì 31 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Molte nubi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale con fenomeni sparsi sempre di debole intensità, localmente anche temporaleschi, ma in attenuazione serale sul settore pugliese. Innocui addensamenti sul resto dell’isola in intensificazione da fine giornata sulla porzione occidentale dell’isola.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione al nord, rilievi toscani, Marche e sulle aree ioniche peninsulari. In lieve aumento sulla Sardegna senza variazioni di rilievo. Massime in flessione su nord-ovest, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, regioni centro-meridionali adriatiche, Basilicata e Calabria. Senza variazioni altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 31 ottobre 2019 | VENTI

Venti deboli nord-orientali sul nord-est con locali rinforzi sulle aree costiere. Deboli dai quadranti settentrionali sul resto del Paese con rinforzi su Liguria e Sardegna.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, mossi il mar ligure, mare e canale di Sardegna con tendenza a divenire molto mossi al largo. Da poco mossi a mossi gli altri bacini con moto ondoso in aumento dal pomeriggio su Adriatico centro-settentrionale, alto Tirreno, Tirreno meridionale ad ovest e stretto di Sicilia.

